АМКУ разрешил казахстанской финтех компании купить БТА Банк

Антимонопольный комитет разрешил казахстанской компании Kaspi.kz купить БТА Банк в Украине. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на соответствующее решение АМКУ.

Kaspi заключила договор купли-продажи 100% БТА Банка Украина в конце октября. Он приобретался исключительно для получения банковской лицензии в Украине, объясняли ранее в компании.

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Это была вторая сделка Kaspi на украинском рынке после покупки в начале октября платежной системы Portmone.

В компании уточняли, что банковская лицензия БТА Банка и платежные лицензии Portmone дадут возможность для копирования главного в Казахстане приложение по eCommerce (электронной коммерции) Super App для Украины. По данным компании, в Украине уровень проникновения eCommerce – всего 8% от всего ритейла.

В Kaspі добавили, что покупка банка существенно не повлияет на финансовое состоянии компании.

Сумма сделки не называлась, но по экспертным оценкам она могла составлять $5-6 млн. Столь низкая оценка вызвана сегодняшним финансовым состоянием БТА Банка, который декларирует убытки и не ведет активную деятельность.

Kaspi.kz – крупнейшая платежная, торговая площадка и экосистема финансовых технологий в Казахстане. Через мобильное приложение можно оплачивать без комиссии 5000 услуг, переводить деньги, покупать онлайн вещи и авиабилеты. Через приложение также можно оформлять кредит в банке Kaspi Bank. Приложением пользуется 8,5 млн казахстанцев. C 2020 года Kaspi.kz котируется на Лондонской фондовой бирже. Доход за первые полгода 2021-го – $932,9 млн. БТА Банк – зарегистрирован 10 декабря 1992 и является правопреемником ОАО "Украинский кредитно-торговый банк". Единственным акционером является АО "БТА Банк" (Казахстан). Мажоритарным акционером АО "БТА Банк" (Казахстан) является казахстанский предприниматель Кенес Ракишев.

11 октября 2021 года "дочка" Kaspi.kz – Kaspi Pay купила украинскую платежную систему Portmone. 25 октября Kaspi объявил о покупке БТА Банк в Украине.

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Роман Брыль

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