Арестованные деньги из банка сына Януковича отдали военным

Суд передал Главному управлению разведки 304 млн грн, арестованных на счетах Всеукраинского банка развития и находившихся в управлении Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Всеукраинский банк развития, или ВБР, принадлежал Александру Януковичу, сыну бывшего президента Украины. Банк обанкротился в 2014 году после введения против семьи Януковича санкций Европейского Союза.

Позже должностных лиц ВБР уличили на отмывании денег, и 247 млн грн, которые не имели законного источника происхождения, попали под арест.

АРМА разместила эти деньги на депозите , и за два с половиной года на сумму набежало почти 50 млн грн процентов.

После начала полномасштабной вооруженной агрессии России прокуратура инициировала принудительное изъятие имущества, арестованного в уголовном производстве против сына бывшего президента.

"В настоящее время суд постановил отправить указанные средства Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. 304 млн грн зачислены на специальный счет для обеспечения обороноспособности Украины", — говорится в сообщении прокуратуры.

С 2021 года Александр Янукович находится под заочным арестом по делу о незаконном присвоении государственной резиденции Межигорье.

Андрей Водяный

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