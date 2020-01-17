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Банк Порошенко обязали перевести 247 млн Януковича на счета АРМА

Банк Порошенко обязали перевести 247 млн Януковича на счета АРМА
17.01.2020, 13:15

Суд обязал банк МИБ Порошенко перечислить 247 млн грн семьи Януковича на счета АРМА

Суд арестовал 13 января 247 млн грн на счетах Международного инвестиционного банка (МИБ), которые принадлежали Всеукраинскому банку развития (ВБР) семьи Виктора Януковича, и обязал МИБ перечислить эти деньги на счета нацагентства по управлению арестованными активами (АРМА). Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

17 января Офис Генпрокурора обратился с ходатайством к АРМА, требуя исполнения решения суда.

В прокуратуре поясняют, что деньги были арестованы в деле по легализации незаконных доходов окружением Януковича.

Также правоохранители изучают вопрос законности нахождения денег ВБР в банке МИБ и "устанавливают причастных к этому решению".

Ранее арест на эти деньги накладывал Шевченковский райсуд Киева по требованию управления финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы, которое ведет это дело.

Расследование по экс-сотруднику ВБР уже завершено, материалы дела предоставлены ему для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд. Расследование о легализации еще 692 млн грн продолжается, сообщили в Офисе Генпрокурора.

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МИБ деньги януковича ВБР
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