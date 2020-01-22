Деньги Януковича из банка Порошенко перечислили АРМА

Национальное агентств по управлению арестованными активами (АРМА) получило от Международного инвестиционного банка (МИБ) 247,4 млн грн, которые принадлежали семье Виктора Януковича, и разместило их на депозитном счету в Ощадбанке. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

В АРМА отмечают, что арестованные активы в виде почти 247,4 млн грн были получены агентством по делу об отмывании средств должностными лицами Всеукраинского банка развития (ВБР), связанного с окружением экс-президента Януковича.

Нацагентство разместило эти деньги на депозитном счете АРМА в Ощадбанке. "В случае принятия судебного решения о конфискации указанных активов, накопленные с соответствующей суммы проценты будут перечислены в государственный бюджет", - уточняют в АРМА.

На данный момент депозитный портфель АРМА увеличился более чем 1,5 раза и составляет более 620 млн грн в эквиваленте.