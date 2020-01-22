Деньги Януковича из банка Порошенко перечислили АРМА

Национальное агентств по управлению арестованными активами (АРМА) получило от Международного инвестиционного банка (МИБ) 247,4 млн грн, которые принадлежали семье Виктора Януковича, и разместило их на депозитном счету в Ощадбанке. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
В АРМА отмечают, что арестованные активы в виде почти 247,4 млн грн были получены агентством по делу об отмывании средств должностными лицами Всеукраинского банка развития (ВБР), связанного с окружением экс-президента Януковича.
Нацагентство разместило эти деньги на депозитном счете АРМА в Ощадбанке. "В случае принятия судебного решения о конфискации указанных активов, накопленные с соответствующей суммы проценты будут перечислены в государственный бюджет", - уточняют в АРМА.
На данный момент депозитный портфель АРМА увеличился более чем 1,5 раза и составляет более 620 млн грн в эквиваленте.
- На прошлой неделе Печерский суд арестовал 247 млн грн на счетах МИБ, которые принадлежали ВБР семьи Януковича, и обязал МИБ перечислить эти деньги на счета АРМА. 17 января Офис Генпрокурора обратился с ходатайством к АРМА, требуя исполнения решения суда.
- В ноябре 2018 года журналисты программы Схемы выпустили расследование, в котором утверждалось, что почти 2 млрд грн с депозитов подставных лиц в банке ВБР Януковича, были выведены через банк МИБ пятого президента Петра Порошенко.
- Деньги в банке Януковича были арестованы после Евромайдана. Но в 2016-2017 годах Печерский райсуд Киева начал снимать арест с части этих счетов, объясняя это "отсутствием оснований для продолжения ареста".
- В банке Порошенко тогда заявили, что действовали в рамках закона, позволив бывшим сотрудникам ВБР открыть счета.
- В ноябре 2019-го пакет акций Порошенко в Международном инвестиционном банке перешли к его сыну Алексею. Также пятый президент переписал на сына кондитерский и агробизнес.