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Деньги Януковича из банка Порошенко перечислили АРМА

Деньги Януковича из банка Порошенко перечислили АРМА
22.01.2020, 17:18

Нацагентство разместило почти 250 млн грн на депозитном счете в Ощадбаке

Национальное агентств по управлению арестованными активами (АРМА) получило от Международного инвестиционного банка (МИБ) 247,4 млн грн, которые принадлежали семье Виктора Януковича, и разместило их на депозитном счету в Ощадбанке. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

В АРМА отмечают, что арестованные активы в виде почти 247,4 млн грн были получены агентством по делу об отмывании средств должностными лицами Всеукраинского банка развития (ВБР), связанного с окружением экс-президента Януковича.

Нацагентство разместило эти деньги на депозитном счете АРМА в Ощадбанке. "В случае принятия судебного решения о конфискации указанных активов, накопленные с соответствующей суммы проценты будут перечислены в государственный бюджет", - уточняют в АРМА.

На данный момент депозитный портфель АРМА увеличился более чем 1,5 раза и составляет более 620 млн грн в эквиваленте.

  • На прошлой неделе Печерский суд арестовал 247 млн грн на счетах МИБ, которые принадлежали ВБР семьи Януковича, и обязал МИБ перечислить эти деньги на счета АРМА. 17 января Офис Генпрокурора обратился с ходатайством к АРМА, требуя исполнения решения суда.
  • В ноябре 2018 года журналисты программы Схемы выпустили расследование, в котором утверждалось, что почти 2 млрд грн с депозитов подставных лиц в банке ВБР Януковича, были выведены через банк МИБ пятого президента Петра Порошенко.
  • Деньги в банке Януковича были арестованы после Евромайдана. Но в 2016-2017 годах Печерский райсуд Киева начал снимать арест с части этих счетов, объясняя это "отсутствием оснований для продолжения ареста".
  • В банке Порошенко тогда заявили, что действовали в рамках закона, позволив бывшим сотрудникам ВБР открыть счета.
  • В ноябре 2019-го пакет акций Порошенко в Международном инвестиционном банке перешли к его сыну Алексею. Также пятый президент переписал на сына кондитерский и агробизнес.

 

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МИБ Петр Порошенко виктор янукович АРМА
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