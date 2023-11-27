Банк Авангард по требованию НБУ уволил своих владельцев из набсовета

Банк Авангард 23 ноября прекратил полномочия двух членов наблюдательного совета – своих бенефициаров Константина Стеценко и Макара Пасенюка. Об этом сообщается на сайте банка.

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В сообщении указано, что они покидают наблюдательный совет на основании решений НБУ.



Forbes пишет, что регулятор признал Стеценко и Пасенко не соответствующими "квалификационным требованиям по профессиональной пригодности" из-за полученных премий.

Стеценко и Пасенюк получили по 290 млн грн премии из денег, которые Авангард заработал благодаря арестованным облигациям внутреннего государственного займа банка МРБ (бывший Сбербанк Украина).

Российский банк был направлен на ликвидацию с началом вторжения РФ, а его активы передали государству. Но ОВГЗ на 9 млрд грн остались на счетах ICU в банке Авангард из-за судебного ареста. Деньги от этих ОВГЗ банк вкладывал в депозитные сертификаты НБУ.

Так банк заработал 630 млн грн, из которых 580 млн выплатил Стеценко и Пасенюку. Решение о премии принял кипрский акционер банка, которым косвенно владеют Стеценко и Пасенюк.

Нацбанк считает это конфликтом интересов, а также фактической уплатой дивидендов, что в условиях военного положения запрещено.

Сами Стеценко и Пасенюк не согласны с решением Нацбанка и подали иски в суд с требованием отменить его.