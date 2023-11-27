Банк Авангард на вимогу НБУ звільнив своїх власників з наглядової ради

Банк Авангард 23 листопада припинив повноваження двох членів наглядової ради – своїх бенефіціарів Костянтина Стеценка та Макара Пасенюка. Про це повідомляється на сайті банку.

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У повідомленні вказано, що вони залишають наглядову раду на підставі рішень НБУ.

Forbes пише, що регулятор визнав Стеценка і Пасенка такими, що не відповідають "кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності" через отримані премії.

Стеценко та Пасенюк отримали по 290 млн грн премії з грошей, що Авангард заробив завдяки арештованим облігаціям внутрішньої державної позики банку МРБ (колишній Сбєрбанк Україна).

Російський банк відправили на ліквідацію з початком вторгнення РФ, а його активи передали державі. Але ОВДП на 9 млрд грн залишились на рахунках ICU в банку Авангард через судовий арешт. Гроші від цих ОВДП банк вкладав у депозитні сертифікати НБУ.

Так банк заробив 630 млн грн, з яких 580 млн виплатив Стеценку і Пасенюку. Рішення про премію ухвалив кіпрський акціонер банку, яким опосередковано володіють Стеценко і Пасенюк.

Нацбанк вважає це конфліктом інтересів, а також фактичною сплатою дивідендів, що в умовах воєнного стану заборонено.

Самі Стеценко і Пасенюк не погоджуються з рішенням Нацбанку і подали позови до суду з вимогою скасувати його.