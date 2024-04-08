Банк экс-нардепа Демчака оштрафовали на 21 млн грн

В марте НБУ оштрафовал РВС Банк на 21 млн гривен и Укргазбанк на 0,5 млн гривен

Фото: RwS bank

Национальный банк Украины в марте оштрафовал РВС Банк более чем на 21 млн грн и государственный Укргазбанк на 500 000 грн. Об этом говорится на сайте НБУ

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РВС Банк оштрафован:

- на 21 млн грн за ненадлежащее исполнение требований к предоставлению информации о соблюдении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) нелегальных доходов, правил финансового мониторинга и надзора за исполнением санкций, а также по проверке клиентов;

– на 400 000 грн за несвоевременное уведомление о пороговых финансовых операциях, определенных законом о противодействии легализации (отмыванию) нелегальных доходов.

Банк также получил письменное предупреждение за нарушение требований к осуществлению финансового мониторинга операций клиентов.

В то же время государственный Укргазбанк оштрафован на 500 000 гривен за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода к установлению деловых отношений/при обслуживании клиентов, являющихся политически значимыми лицами или членами их семей.

99% акций РВС Банка принадлежит Александру Стецюку, еще 1% акций – экс-нардепу от Блока Петра Порошенко Руслану Демчаку, ранее возглавлявшего наблюдательный совет банка. РВС Банк был создан в 2015 году на базе неплатежеспособного Омега Банка, выкупленного Украинской бизнес-группой (UBG). UBG ранее контролировалась Демчаком и владела Эрде Банком.

В августе 2023 года Офис генпрокурора сообщил Демчаку о подозрении в пособничестве манипулированию на фондовой бирже и легализации средств, полученных преступным путем.

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