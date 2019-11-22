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Банк Украинский капитал отказался от докапитализации

Банк Украинский капитал отказался от докапитализации
22.11.2019, 12:30

Набсовет банка решил вернуть взносы акционерам, принимавшим участие в частном размещении акций

Наблюдательный совет банка Украинский капитал 15 ноября отказался от докапитализации и решил вернуть деньги акционерам.

Как пишет FinClub, докапитализацию одобрили на внеочередном собрании акционеров еще 25 октября 2018 года. Тогда уставный капитал решили увеличить на 12 млн грн, или на 6% - до 212 млн грн.

На прошлой неделе набсовет в связи с отказом от докапитализации решил вернуть взносы акционерам, принявшим участие в частном размещении акций. Отмечается, что причина решения не указывается.

При этом на 24 декабря назначено внеочередное собрание акционеров, на котором планируется отменить прошлогоднее решение собрания акционеров.

По данным НБУ, на 1 октября капитал банка составляет 257,4 млн грн.

  • В начале ноября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2385, которым предлагается уменьшить минимальный размер уставного капитала для банков с 500 млн грн до 200 млн грн.
  • До принятия парламентом законопроекта НБУ смягчил график увеличения минимального размера капитала банков и перенес с 11 июля 2020 на 1 января 2021 срок приведения банками размера уставного и регулятивного капитала до 300 млн грн. 
  • В 2017 году Национальный банк отсрочил срок повышения капитала до 300 млн грн до 11 июля 2020 года, требование иметь минимальный капитал 400 млн грн перенесено на 11 июля 2022 года, а финальная дата докапитализации до 500 млн грн - 11 июля 2024 года.
  • По результатам стресс-тестирования, проведенного Национальным банком Украины, 8 из 24 крупнейших банков нужна докапитализация на общую сумму 6,1 млрд грн.

На 3 марта 2018 года основными акионерами банка Украинский капитал были: Сергей Белашов - 44,8669% акций, Лилиана Белашова опосредованно владела 19,9999%, Наталья Кива - 19,9999%, Евгения Федорович - 11,3964%, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины - 9,99%, Владислав Кива - 4,1277%, Виктория Белашова - 4,0527%, Лариса Тихомирова - 3,0102%.

Наблюдательный совет банка Украинский капитал 15 ноября отказался от докапитализации и решил вернуть деньги акционерам.

Как пишет Financial Club, докапитализацию одобрили на внеочередном собрании акционеров еще 25 октября 2018 года. Тогда уставный капитал решили увеличить на 12 млн грн, или на 6% - до 212 млн грн.

На прошлой неделе набсовет в связи с отказом от докапитализации решил вернуть взносы акционерам, принявшим участие в частном размещении акций. Отмечается, что причина решения не указывается.

При этом на 24 декабря назначено внеочередное собрание акционеров, на котором планируется отменить прошлогоднее решение собрания акционеров.

На 3 марта 2018 года Сергей Белашов владел 44,8669% акцийЛилиана Белашова опосредованно владела 19,9999%, Наталья Кива - 19,9999%, Евгения Федорович - 11,3964%, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины - 9,99%, Владислав Кива непосредственно владел 4,1277%, Виктория Белашова - 4,0527%, Лариса Тихомирова - 3,0102%.

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докапитализация Украинский капитал
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