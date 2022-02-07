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Банк владельца сети Сильпо увеличил прибыль в два раза

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2022, 17:37
Банк владельца сети Сильпо увеличил прибыль в два раза - Фото
Фото: bankvostok.com.ua

ПАО "Банк Восток" владельца группы компаний Fozzy Group за 2021 год увеличил прибыль в два раза до 285,8 млн грн по сравнению с прибылью в 149,5 млн грн за 2020 год, сообщает finbalance. 

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Заявленный банком показатель достаточности регулятивного капитала (Н2) на начало 2022 года составил 13,36%, а показатель достаточности основного капитала (Н3) – 8,52%.

По результатам прошлогоднего стресс-теста целевое значение Н2 для банка было определено на уровне 17,9%, а Н3 – 16,3%. Как отмечалось, "с учетом предпринятых и запланированных банком мер", эти показатели к 30 июня 2022 года должны снизиться в соответствии с 11,2% и 9,7%.

Банк Восход основан в 2002 году. По информации на его сайте, банк принадлежит ООО "Восток Капитал", акционеры которой – владелец Fozzy Group Владимир Костельман, а также Лилия и Вадим Мороховские.

Fozzy Grouр – крупная украинская група компаний, основанная в 1997 году. Владеет продуктовыми сетями Сильпо, Фора, Thrash! и Фоззи. В группу также входит семь ресторанов, мясокомбинат, птицефабрика, рыбное хозяйство, сеть аптек Біла Ромашка и сеть электроники Ringoo. Также владеет службой доставки Justin и ПАО "Банк Восток". Основатель и гендиректор – Владимир Костельман.

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  • В августе 2021 года группа компаний Fozzy Group создала цифровой банк "Банк власный рахунок" (БВР) на базе ПАО "Банк Восток". 
  • В начале 2022 года НБУ утвердил техническое задание для проведения ежегодной оценки устойчивости в 2022 году и определил перечень из 22 банков, которые будут проходить стресс-тестирование. В список попал и Банк Восток. 

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Наталия Фреик
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Владимир Костельман Fozzy Group банк восток
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