НБУ отобрал 22 банка для стресс-тестирования в 2022 году

Национальный банк Украины утвердил техническое задание для проведения ежегодной оценки устойчивости в 2022 году и определил перечень из 22 банков, которые будут проходить стресс-тестирование. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Оценка устойчивости будет производиться по состоянию на 1 января 2022 года. Она предусматривает оценку качества активов (asset quality review – AQR) для 71 финучреждения с банковской лицензией, говорится в сообщении.

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Традиционно для стресс-тестирования определяется 30 крупнейших банков.

В этом году НБУ решил не проводить стресс-тестирование тех банков, которые уже дважды подряд продемонстрировали устойчивость к неблагоприятным событиям.

Стресс-тестирование будут проходить только те банки, которые по результатам последних двух оценок устойчивости имели повышенные необходимые уровни достаточности капитала или попали в список впервые.

В список включены следующие банки:

Ощадбанк

Укрэксимбанк

Укргазбанк

Альфа-Банк

Сбербанк

Кредобанк

Правэкс Банк

Банк Форвард

Акционерный банк "Южный"

ТАСкомбанк

Универсалбанк

Банк Кредит Днепр

Банк Восток

Мегабанк

А-Банк

МТБ Банк

КИБ

Банк Инвестиций и Сбережений

Банк Альянс

Львов

Глобус

Акордбанк

С 2018 года Национальный банк приступил к проведению оценки устойчивости банков, которая предусматривает, в частности, проведение стресс-тестирования для отдельно определенного НБУ перечня банков. Во время стресс-тестирования определяются оценочные показатели финансовой отчетности банка (баланса и отчета о прибылях и убытках) и необходимый уровень капитала на три года после отчетной даты по базовым и неблагоприятным макроэкономическим сценариям.

10 февраля 2021 года НБУ после "коронакризисного" перерыва вернулся к стресс-тестированию банков и начинает ежегодную оценку устойчивости. 16 сентября НБУ опубликовал результаты стресс-теста. 21 декабря Нацбанк заявил, что 26% банков не смогут выполнить новые требования к капиталу.

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Роман Брыль

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