НБУ отобрал 22 банка для стресс-тестирования в 2022 году
Национальный банк Украины утвердил техническое задание для проведения ежегодной оценки устойчивости в 2022 году и определил перечень из 22 банков, которые будут проходить стресс-тестирование. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Оценка устойчивости будет производиться по состоянию на 1 января 2022 года. Она предусматривает оценку качества активов (asset quality review – AQR) для 71 финучреждения с банковской лицензией, говорится в сообщении.
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Традиционно для стресс-тестирования определяется 30 крупнейших банков.
В этом году НБУ решил не проводить стресс-тестирование тех банков, которые уже дважды подряд продемонстрировали устойчивость к неблагоприятным событиям.
Стресс-тестирование будут проходить только те банки, которые по результатам последних двух оценок устойчивости имели повышенные необходимые уровни достаточности капитала или попали в список впервые.
В список включены следующие банки:
Правэкс Банк
Банк Форвард
Акционерный банк "Южный"
ТАСкомбанк
Универсалбанк
Банк Кредит Днепр
Банк Восток
Мегабанк
А-Банк
МТБ Банк
КИБ
Банк Инвестиций и Сбережений
Банк Альянс
Львов
Глобус
Акордбанк
- 10 февраля 2021 года НБУ после "коронакризисного" перерыва вернулся к стресс-тестированию банков и начинает ежегодную оценку устойчивости. 16 сентября НБУ опубликовал результаты стресс-теста. 21 декабря Нацбанк заявил, что 26% банков не смогут выполнить новые требования к капиталу.
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