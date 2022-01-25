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НБУ отобрал 22 банка для стресс-тестирования в 2022 году

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2022, 15:48
НБУ отобрал 22 банка для стресс-тестирования в 2022 году - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины утвердил техническое задание для проведения ежегодной оценки устойчивости в 2022 году и определил перечень из 22 банков, которые будут проходить стресс-тестирование. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.    

Оценка устойчивости будет производиться по состоянию на 1 января 2022 года. Она предусматривает оценку качества активов (asset quality review – AQR) для 71 финучреждения с банковской лицензией, говорится в сообщении. 

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Традиционно для стресс-тестирования определяется 30 крупнейших банков.  

В этом году НБУ решил не проводить стресс-тестирование тех банков, которые уже дважды подряд продемонстрировали устойчивость к неблагоприятным событиям.  

Стресс-тестирование будут проходить только те банки, которые по результатам последних двух оценок устойчивости имели повышенные необходимые уровни достаточности капитала или попали в список впервые.   

В список включены следующие банки: 

Ощадбанк 

Укрэксимбанк 

Укргазбанк 

Альфа-Банк 

Сбербанк 

Кредобанк 

Правэкс Банк 

Банк Форвард 

Акционерный банк "Южный" 

ТАСкомбанк 

Универсалбанк 

Банк Кредит Днепр 

Банк Восток 

Мегабанк 

А-Банк 

МТБ Банк 

КИБ 

Банк Инвестиций и Сбережений 

Банк Альянс 

Львов 

Глобус 

Акордбанк 

С 2018 года Национальный банк приступил к проведению оценки устойчивости банков, которая предусматривает, в частности, проведение стресс-тестирования для отдельно определенного НБУ перечня банков. Во время стресс-тестирования определяются оценочные показатели финансовой отчетности банка (баланса и отчета о прибылях и убытках) и необходимый уровень капитала на три года после отчетной даты по базовым и неблагоприятным макроэкономическим сценариям. 

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Роман Брыль
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