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Банки отказались от рефинансирования

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2021, 13:50
Банки отказались от рефинансирования - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе 1 октября 2021 года не предоставил банкам рефинансирования. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Регулятор отметил, что очередной количественный тендер по поддержанию ликвидности банков, объявленный на 1 октября, считается несостоявшимся.

По данным НБУ, на 30 сентября задолженность платежеспособных банков по рефинансированию составляла 90,8 млрд грн (на 1 июля – 83,4 млрд грн, на 1 апреля – 68,8 млрд грн, на начало года – 61,85 млрд грн).

  • В июне в НБУ заявляли, что банковская система находится в высоколиквидном состоянии и может уже возвращаться к основам, которые действовали до коронакризиса.
  • С 1 июля 2021 года предельные сроки кредитов долгосрочного рефинансирования сократились с 5 до 3 лет. Также ограничены объемы аукционов: с 1 июля – до 5 млрд грн, с 1 августа – до 4 млрд грн, с 1 сентября – до 3 млрд грн.
  • В начале сентября глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил, что Нацбанк отказывается от проведения операций по долгосрочному рефинансированию и процентному свопу.

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Анна Лыса-Кузмич
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НБУ тендер рефинансирование ликвидность банков
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