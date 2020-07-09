Банки переживут коронакризис благодаря НБУ - глава Райффайзен банка Аваль

Крупные системные банки в Украине смогут пережить возможную вторую волну карантинных ограничений. Такое мнение в интервью Интерфакс-Украина озвучил глава правления Райффайзен банка Аваль Александр Писарук.

По его словам, все работающие на сегодня банки - "довольно устойчивы", в частности, благодаря работе, которую проделал НБУ.

"Все основные банки - системные, крупные, средние - я уверен, переживут. После той работы, которую НБУ проделал по реформированию банковского сектора, выведению с рынка банков, которые не должны были там быть по разным причинам - потому что они были неплатежеспособными, занимались отмыванием денег или кредитованием связанных лиц в огромных объемах - оставшиеся банки довольно устойчивы", - отметил Писарук.

Он также считает, что украинская банковская система вошла в кризис в лучшем состоянии, чем в любой момент времени за последние 30 лет с момента независимости Украины.

"Во многом благодаря работе НБУ и Минфина, кстати, при поддержке МВФ", - подчеркнул банкир.

"Так что я не ожидаю вывода каких-то банков с рынка. Возможно, кто-то из мелких банков пострадает, но это ни на что не повлияет", - добавил Писарук.

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Ранее в НБУ заявляли, что у девяти банков проявилась недостача капитала, среди них - два государственных.

По данным НБУ, в мае 2020 года чистая прибыль банковской системы составила 3,756 млрд грн. Это на 29,3% меньше, чем в мае прошлого года. Чистая прибыль за пять месяцев составила 28,964 млрд грн, что на 23,6% больше аналогичного показателя 2019 года.

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Юрий Тарасовский

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