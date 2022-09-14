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Банки повышают ставки по гривневым депозитам. Данные НБУ

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14.09.2022, 14:00
Банки повышают ставки по гривневым депозитам. Данные НБУ - Фото
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ

В августе, как и в предыдущие месяцы, ставки по депозитам в гривне выросли. По данным НБУ, доходность вкладов в национальной валюте выросла на 0,2 п.п. и составляет 9,3% годовых. В целом за лето депозиты в гривне подорожали на 2,9 п.п.

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Процентные ставки для валютных вкладов в прошлом месяце снизились на 0,1 п.п. до 0,9% годовых. В общей сложности за лето валютные сбережения подорожали на 0,2 п.п.

Гривневый депозитный портфель в целом по банковской системе в прошлом месяце вырос на 7,2 млрд грн (0,85%) и составил 845,9 млрд грн.

Валютный депозитный портфель увеличился на $1,2 млн (0,14%) и составил $8,3 млрд.


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