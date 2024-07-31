Банки увеличили выдачу наличных денег: украинцы делали запасы из-за отключений света

Фото: пресс-служба НБУ

Выдача наличных из касс банков за первое полугодие 2024 года увеличилась на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,34 трлн грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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Это обусловлено восстановлением экономической активности, чему способствовало, в частности, повышение заработных плат и социальных выплат населению, сохранение стабильной ситуации на валютном рынке, умеренная инфляция, объясняют в НБУ.

Также на увеличение объемов выдачи наличной гривни из касс банков повлияло желание населения сформировать определенный запас наличных денег, который в условиях графиков отключения электроэнергии остается доступным и быстрым платежным инструментом для розничных операций.

Наибольшие объемы наличных денег из касс в первом полугодии 2024 года банки выдавали по операциям клиентов с использованием платежных карт (85,1% от общего объема расходов).

Объем поступлений наличных денег в кассы банков за январь-июнь составил 1,30 трлн грн, что на 9,5% больше по сравнению с первым полугодием 2023 года. Наибольшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков была торговая выручка (31,8% от общего размера поступлений).