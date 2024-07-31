Банки збільшили видавання готівки: українці робили запаси через відключення світла

Фото: пресслужба НБУ

Видавання готівки з кас банків за перше півріччя 2024 року збільшилося на 12,6%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року — до 1,34 трлн грн. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

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Це обумовлено відновленням економічної активності, чому сприяло, зокрема, підвищення заробітних плат та соціальних виплат населенню, збереження стабільної ситуації на валютному ринку, помірна інфляція, пояснюють у НБУ.

Також на збільшення обсягів видавання готівкової гривні з кас банків вплинуло бажання населення сформувати певний запас готівки, який в умовах графіків відключення електроенергії залишається доступним та швидким платіжним інструментом для роздрібних операцій.

Найбільші обсяги готівки з кас у першому півріччі 2024 року банки видавали за операціями клієнтів із використанням платіжних карток (85,1% від загального обсягу витрат).

Обсяг надходжень готівки до кас банків за січень-червень становив 1,30 трлн грн, що на 9,5% більше, порівнюючи з першим півріччям 2023 року. Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків був торговельний виторг (31,8% від загального розміру надходжень).