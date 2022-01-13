Банки закрыли вдвое меньше отделений в 2021 году, чем годом ранее: кто лидирует

В 2021 году банки закрыли 449 отделений в Украине. Общее количество составляет 6685, свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

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Наибольшее количество отделений в год закрыл Ощадбанк – 235, осталось – 1602. На втором месте - ПриватБанк: минус 220 отделений, осталось –1497.

Райффайзен Банк сократил четыре отделения. Сейчас их действует 392. У УкрСиббанка стало на 21 отделение меньше, всего осталось 251.

При этом ПУМБ за год открыл 24 отделения, А-Банк – семь.

Отмечается, что количество физических отделений банков сокращается с 2012 года, когда оно превышало 20 000 по всей стране.

За 2019 год украинские банки закрыли 507 структурных подразделений, их общее количество на январь 2020 года составляло 8002.

В 2020 году банки закрыли 868 отделений в Украине. Общее количество составляет 7134. Наибольшее количество отделений в год закрыл Ощадбанк – 490.

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Наталия Фреик

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