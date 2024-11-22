Бывший глава Родовид Банка попал под британские санкции. Будет обжаловать
Украинский банкир Денис Горбуненко попал под британские санкции одновременно с бизнесменом Дмитрием Фирташем. На сайте правительства Великобритании утверждается, что он участвовал в "серьезной коррупции" в интересах Фирташа, но сам банкир рассматривает эти обвинения как безосновательные.
"Денис Горбуненко [...] не получил ни одного предварительного уведомления о решении применить к нему санкции. Также ему не было предоставлено возможности ответить на обвинения. Горбуненко не был официально или должным образом уведомлен о подробных причинах введения санкций в отношении его", — сказано на официальном сайте финансиста.
Горбуненко категорически отрицает какие-либо правонарушения и собирается "решительно обжаловать решение о внесении его в санкционный список".
Он уже поручил британским юристам начать этот процесс.
- Денис Горбуненко в 2004-2009 годах являлся председателем правления Родовид Банка. В 2019 году Национальный банк признал решающее влияние Горбуненко на банк "Сич", но в 2020 году аннулировал это решение.
- Горбуненко также имеет отношение к компании Raga Establishment Limited (она же Epic Telecom Invest Ltd), которая некоторое время владела Укртелекомом, а затем продала его SCM Рината Ахметову.
- Позже во время судебного процесса SCM утверждала, что 100% владельцем Укртелекома был Дмитрий Фирташ. Raga со своей стороны заявляла, что владельцем акций, в том числе и на момент переговоров по SCM, был Денис Горбуненко, а Фирташ — только кредитором.