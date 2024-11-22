Бывший глава Родовид Банка попал под британские санкции. Будет обжаловать

Денис Горбуненко (Фото: сайт финансиста)

Украинский банкир Денис Горбуненко попал под британские санкции одновременно с бизнесменом Дмитрием Фирташем. На сайте правительства Великобритании утверждается, что он участвовал в "серьезной коррупции" в интересах Фирташа, но сам банкир рассматривает эти обвинения как безосновательные.

"Денис Горбуненко [...] не получил ни одного предварительного уведомления о решении применить к нему санкции. Также ему не было предоставлено возможности ответить на обвинения. Горбуненко не был официально или должным образом уведомлен о подробных причинах введения санкций в отношении его", — сказано на официальном сайте финансиста.

Горбуненко категорически отрицает какие-либо правонарушения и собирается "решительно обжаловать решение о внесении его в санкционный список".

Он уже поручил британским юристам начать этот процесс.