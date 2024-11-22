Колишній голова Родовід Банку потрапив під британські санкції. Буде оскаржувати
Український банкір Денис Горбуненко потрапив під британські санкції одночасно з бізнесменом Дмитром Фірташем. На сайті уряду Великої Британії стверджується, що він брав участь у "серйозній корупції" в інтересах Фірташа, але сам банкір розглядає ці обвинувачення як безпідставні.
"Денис Горбуненко [...] не отримав жодного попереднього повідомлення про рішення застосувати до нього санкції. Також йому не було надано можливості відповісти на звинувачення. Горбуненко не був офіційно або належним чином повідомлений про детальні причини запровадження санкцій щодо нього", – йдеться на офіційному сайті фінансиста.
Горбуненко категорично заперечує будь-які правопорушення і збирається "рішуче оскаржувати рішення про внесення його до санкційного списку".
Він вже доручив британським юристам розпочати цей процес.
- Денис Горбуненко у 2004-2009 роках був головою правління Родовід Банку. У 2019 році Національний банк визнав вирішальний вплив Горбуненка на банк "Січ", але у 2020 році анулював це рішення.
- Горбуненко також має відношення до компанії Raga Establishment Limited (вона ж Epic Telecom Invest Ltd), яка певний час володіла Укртелекомом, а потім продала його SCM Ріната Ахметова.
- Пізніше під час судового процесу SCM стверджувала, що 100% власником Укртелекому був Дмитро Фірташ. Raga зі свого боку заявляла, що власником акцій, зокрема й на момент переговорів з SCM, був Денис Горбуненко, а Фірташ — тільки кредитором.