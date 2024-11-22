Колишній голова Родовід Банку потрапив під британські санкції. Буде оскаржувати

Денис Горбуненко (Фото: сайт фінансиста)

Український банкір Денис Горбуненко потрапив під британські санкції одночасно з бізнесменом Дмитром Фірташем. На сайті уряду Великої Британії стверджується, що він брав участь у "серйозній корупції" в інтересах Фірташа, але сам банкір розглядає ці обвинувачення як безпідставні.

"Денис Горбуненко [...] не отримав жодного попереднього повідомлення про рішення застосувати до нього санкції. Також йому не було надано можливості відповісти на звинувачення. Горбуненко не був офіційно або належним чином повідомлений про детальні причини запровадження санкцій щодо нього", – йдеться на офіційному сайті фінансиста.

Горбуненко категорично заперечує будь-які правопорушення і збирається "рішуче оскаржувати рішення про внесення його до санкційного списку".

Він вже доручив британським юристам розпочати цей процес.