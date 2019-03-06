Банкирам сложнее будет выйти из "черного списка"

Признаки небезупречной деловой репутации, связанные с управлением или владением выведенных с рынка банков, стали практически бессрочными. Об этом говорится в Положении о лицензировании банков, утвержденном постановлением НБУ 28 декабря 2018 года, пояснили FinClub в НБУ.

Банкир, репутация которого перестала быть безупречной из-за неплатежеспособности его банка, должен пройти процедуру "восстановления" репутации если пожелает вернуться на банковский рынок. Ранее можно было подождать три или 10 лет и вновь управлять банком или покупать в финучреждении свыше 10% акций, не доказывая Нацбанку при этом, что его вины нет в банкротстве банка.

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"Теперь вместо "автоматического" прекращение действия признаков небезупречной деловой репутации по истечении определенных сроков, которые были довольно условными, применен более сущностный и справедливый подход. Повторный допуск на рынок лиц, владевших или руководивших банком в период, предшествовавший неплатежеспособности, возможен при условии проверки НБУ в рамках процедуры "восстановление репутации" всех обстоятельств дела - получения всей информации от ФГВФЛ, правоохранительных органов, отчетов инспектирования, объяснений и аргументов самого лица и т.д. ", - сообщили FinClub в пресс-службе Национального банка.

Внедрение новых подходов к оценке деловой репутации является частью общего перехода лицензионных процедур на риск-ориентированный подход, пояснили в НБУ.

Новые кадровые правила распространяются как на будущие банкротства банков, так и на прошлые, которые состоялись в период действия прежних правил, отметили в сообщении.

Как сообщили в НБУ, с 2016 года регулятор получил от банков 29 ходатайств на трудоустройство лиц с небезупречной деловой репутацией. Но лишь 16 банкиров смогли вернуться на рынок. Остальным было отказано или они отозвали заявку.

"Новые подходы Положения не устанавливают "пожизненную ответственность", а вводят механизм проверки репутации лиц, действие или бездействие которых потенциально могло привести к неплатежеспособности банков", – считают в НБУ.

В Нацбанке говорят, что норма не будет распространяться на лиц, которые были согласованы как руководители или владельцы существенного участия действующего банка (по процедуре "отбеливания" или без нее).

Ранее сообщалось, что НБУ обнародовал методологию стресс-тестирования банков, в 2019 году его пройдут 29 банков.

Напомним, НБУ изменил подходы в оценке устойчивости банков. По оценкам Нацбанка в 2019 году в зоне риска находятся более 10 банков.