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28.01.2019, 12:49

НБУ изменил подходы в оценке устойчивости банков

НБУ изменил подходы в оценке устойчивости банков

Теперь результаты оценки устойчивости банков будут влиять на уровень нормативов достаточности регулятивного капитала и достаточности капитала

Национальный банк Украины изменил подходы к определению результатов оценки устойчивости банков и банковской системы. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор будет определять необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала и норматива достаточности капитала по результатам оценки устойчивости банков. При этом, НБУ разрешил банкам достигать необходимого уровня этих нормативов до конца 2019 путем как увеличения размера капитала, так и реструктуризации активов и / или обязательств банка.

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Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ от 17 января 2019 № 21 "Об утверждении Изменений к Положению об осуществлении оценки устойчивости банков и банковской системы Украины" и вступили в силу 26 января 2019 года. 

В НБУ напоминают, что с 2018 года началась ежегодная оценка устойчивости банков и банковской системы Украины. По итогам оценки устойчивости банков в 2018 году Нацбанк определял сумму потребности (недостатка) в их капитале. Банки обеспечивали покрытие недостатка в капитале путем выполнения программы капитализации и/или плана реструктуризации.

В конце прошлого года Нацбанк опубликовал результаты оценки устойчивости банков в разрезе банковских учреждений. Эти результаты показали, что банковский сектор является достаточно капитализированным, однако имеет увеличивать запас прочности, чтобы усилить устойчивость к возможным кризисам.

Напомним, в 2018 году банковская система получила прибыль впервые за 5 лет.

Как сообщалось, Нацбанк каждый год будет проводить стресс-тестирование крупнейших банков.

До этого регулятор впервые обнародовал полные результаты стресс-тестирования банков.

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Теги: стресс-тест, нацбанк, банковская система, устойчивость банков
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