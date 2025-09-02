Банковский сектор Украины остается устойчивым: НБУ обнародовал результаты оценки

Фото: НБУ

Банковский сектор Украины выдерживает длительные кризисные условия и остается достаточно капитализированным. Об этом свидетельствуют результаты нынешней оценки устойчивости банков, которую Нацбанк традиционно проводит с привлечением внешних аудиторов и стресс-тестированием крупнейших финансовых учреждений.

Речь идет о комплексной проверке: от анализа качества активов и залога до моделирования поведения банков в базовом и неблагоприятном сценариях. Всего в оценке участвовали 21 крупнейший банк, которые совокупно аккумулируют более 90% активов системы.

По данным НБУ, большинство банков подтвердили достаточный запас капитала. Лишь отдельным учреждениям придется усилить свою устойчивость – либо путем наращивания капитала, либо реструктуризацией балансов.

По итогам нынешнего стресс-тестирования НБУ, девять из 21 банка получили повышенные требования к достаточности капитала. Совокупно эти учреждения владеют 18% чистых активов сектора.

В Нацбанке объяснили, что три из них – два государственных и один частный банк с долей около 13% активов – требуют дополнительного капитала только при неблагоприятном сценарии. Еще три учреждения, несмотря на повышенные требования в базовом сценарии, уже имеют достаточный уровень капитала, который им нужно будет поддерживать. Остальные три банка, которые должны нарастить капитал до необходимого уровня по базовому сценарию, контролируют лишь 3% активов системы.

"В целом ориентировочная потребность в капитале по результатам стресс-тестирования с учетом неблагоприятного сценария текущего года составляет около 5% от объема регулятивного капитала банковской системы по состоянию на начало этого года. Это почти втрое меньше, чем по результатам оценки устойчивости в 2021 году", – отметили в Нацбанке.

Регулятор также подчеркивает, что количество банков с повышенными требованиями к капиталу уменьшилось по сравнению с довоенной оценкой. Если в 2021 году в неблагоприятном сценарии общий капитал банковского сектора снижался, то в 2025 году он рос при любом сценарии.

"Банки, формирующие подавляющее большинство активов сектора, имеют достаточный запас капитала, чтобы продолжать кредитовать и оставаться платежеспособными даже в условиях глубокого и длительного кризиса. Однако ряд банков должны принять меры, чтобы усилить свою устойчивость к возможным кризисным явлениям в дальнейшем", – отметили в НБУ.

Нацбанк продлил срок выполнения мероприятий для достижения необходимых нормативов капитала в неблагоприятном сценарии до конца сентября 2026 года. Детализированную информацию в разрезе банков обещают обнародовать в конце декабря.