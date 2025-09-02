Банківський сектор України залишається стійким: НБУ оприлюднив результати оцінки

Фото: НБУ

Банківський сектор України витримує тривалі кризові умови та залишається достатньо капіталізованим. Про це свідчать результати оцінки стійкості банків 2025 року, яку Нацбанк традиційно проводить із залученням зовнішніх аудиторів і стрес-тестуванням найбільших фінансових установ.

Йдеться про комплексну перевірку: від аналізу якості активів і застави до моделювання поведінки банків у базовому та несприятливому сценаріях. Загалом в оцінці брали участь 21 найбільший банк, які сукупно акумулюють понад 90% активів системи.

За даними НБУ, більшість банків підтвердили достатній запас капіталу. Лише окремим установам доведеться посилити свою стійкість – або шляхом нарощування капіталу, або реструктуризацією балансів.

За підсумками цьогорічного стрес-тестування НБУ, дев’ять банків із 21 отримали підвищені вимоги до достатності капіталу. Сукупно ці установи володіють 18% чистих активів сектору.

У Нацбанку пояснили, що три з них – два державні та один приватний банк із часткою близько 13% активів – потребують додаткового капіталу лише за несприятливого сценарію. Ще три установи, попри підвищені вимоги у базовому сценарії, вже мають достатній рівень капіталу, який їм потрібно буде підтримувати. Решта три банки, що повинні наростити капітал до необхідного рівня за базовим сценарієм, контролюють лише 3% активів системи.

"Загалом орієнтовна потреба в капіталі за результатами стрес-тестування з урахуванням несприятливого сценарію поточного року становить близько 5% від обсягу регулятивного капіталу банківської системи станом на початок цього року. Це майже втричі менше, ніж за результатами оцінки стійкості у 2021 році", – зазначили у Нацбанку.

Регулятор також підкреслює, що кількість банків із підвищеними вимогами до капіталу зменшилася у порівнянні з довоєнною оцінкою. Якщо у 2021 році в несприятливому сценарії загальний капітал банківського сектору знижувався, то у 2025 році він зростав за будь-якого сценарію.

Джерело: НБУ

"Банки, що формують переважну більшість активів сектору, мають достатній запас капіталу, щоб продовжувати кредитувати та залишатися платоспроможними навіть в умовах глибокої та тривалої кризи. Проте низка банків мають вжити заходів, щоб посилити свою стійкість до можливих кризових явищ надалі", – зазначили у НБУ.

Нацбанк продовжив термін виконання заходів для досягнення необхідних нормативів капіталу у несприятливому сценарії до кінця вересня 2026 року. Деталізовану інформацію в розрізі банків обіцяють оприлюднити наприкінці грудня.