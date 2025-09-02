Банківський сектор України залишається стійким: НБУ оприлюднив результати оцінки
Банківський сектор України витримує тривалі кризові умови та залишається достатньо капіталізованим. Про це свідчать результати оцінки стійкості банків 2025 року, яку Нацбанк традиційно проводить із залученням зовнішніх аудиторів і стрес-тестуванням найбільших фінансових установ.
Йдеться про комплексну перевірку: від аналізу якості активів і застави до моделювання поведінки банків у базовому та несприятливому сценаріях. Загалом в оцінці брали участь 21 найбільший банк, які сукупно акумулюють понад 90% активів системи.
За даними НБУ, більшість банків підтвердили достатній запас капіталу. Лише окремим установам доведеться посилити свою стійкість – або шляхом нарощування капіталу, або реструктуризацією балансів.
За підсумками цьогорічного стрес-тестування НБУ, дев’ять банків із 21 отримали підвищені вимоги до достатності капіталу. Сукупно ці установи володіють 18% чистих активів сектору.
У Нацбанку пояснили, що три з них – два державні та один приватний банк із часткою близько 13% активів – потребують додаткового капіталу лише за несприятливого сценарію. Ще три установи, попри підвищені вимоги у базовому сценарії, вже мають достатній рівень капіталу, який їм потрібно буде підтримувати. Решта три банки, що повинні наростити капітал до необхідного рівня за базовим сценарієм, контролюють лише 3% активів системи.
"Загалом орієнтовна потреба в капіталі за результатами стрес-тестування з урахуванням несприятливого сценарію поточного року становить близько 5% від обсягу регулятивного капіталу банківської системи станом на початок цього року. Це майже втричі менше, ніж за результатами оцінки стійкості у 2021 році", – зазначили у Нацбанку.
Регулятор також підкреслює, що кількість банків із підвищеними вимогами до капіталу зменшилася у порівнянні з довоєнною оцінкою. Якщо у 2021 році в несприятливому сценарії загальний капітал банківського сектору знижувався, то у 2025 році він зростав за будь-якого сценарію.
"Банки, що формують переважну більшість активів сектору, мають достатній запас капіталу, щоб продовжувати кредитувати та залишатися платоспроможними навіть в умовах глибокої та тривалої кризи. Проте низка банків мають вжити заходів, щоб посилити свою стійкість до можливих кризових явищ надалі", – зазначили у НБУ.
Нацбанк продовжив термін виконання заходів для досягнення необхідних нормативів капіталу у несприятливому сценарії до кінця вересня 2026 року. Деталізовану інформацію в розрізі банків обіцяють оприлюднити наприкінці грудня.
- Українські банки в першому півріччі 2025 року отримали 78 млрд грн чистого прибутку, що лише на 1,1% нижче рекордного показника попереднього року.
