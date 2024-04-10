Банковский гигант HSBC уходит из Аргентины: инфляция в 270% делает бизнес убыточным

HSBC работал в Аргентине с 1997 года

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Британская банковская группа HSBC объявила о продаже своего бизнеса в Аргентине из-за больших убытков, вызванных гиперинфляцией. Об этом сообщает ВВС.

Годовая инфляция в Аргентине в марте достигла 276,2%, что является самым высоким показателем в мире. Пять лет назад $1 стоил 43 песо. Сейчас — более 860 песо.

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HSBC заявил, что продажа аргентинского бизнеса местной финансовой группе Grupo Financiero Galicia за $550 млн приведет к убытку в $1 млрд по итогам первого квартала этого года. В течение следующих 12 месяцев HSBC также признает убытки в $4,9 млрд из-за потерь, возникающих при переводе финансовых показателей аргентинского бизнеса, исчисляемых в песо, в общий баланс HSBC, исчисляемый в долларах США.

Только за 2023 год эти убытки выросли на $1,8 млрд, добавили в банке. Точные потери HSBC могут измениться даже в процессе продажи аргентинского бизнеса, поскольку обменный курс постоянно меняется.

У HSBC в Аргентине было более 100 филиалов и 3100 сотрудников.

Британская группа начала работать в Аргентине в 1997 года после покупки местного банка Banco Roberts. В том же году HSBC купил банк Bamerindus в соседней Бразилии.

HSBC продолжает работать в Бразилии, но исключительно как инвестиционный банк: в 2015 году группа продала свой розничный банковский бизнес.

13 марта Аргентина провела самую большую в своей истории реструктуризацию внутреннего долга.

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