Банківський гігант HSBC йде з Аргентини: інфляція у 270% робить бізнес збитковим

HSBC працював в Аргентині з 1997 року

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Британська банківська група HSBC оголосила про продаж свого бізнесу в Аргентині через великі збитки, спричинені гіперінфляцією. Про це повідомляє ВВС.

Річна інфляція в Аргентині у березні досягла 276,2%, що є найвищим показником у світі. П'ять років тому $1 коштував 43 песо. Нині – понад 860 песо.

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HSBC заявив, що продаж аргентинського бізнесу місцевій фінансовій групі Grupo Financiero Galicia за $550 млн призведе до збитків у $1 млрд за підсумками першого кварталу цього року. Протягом наступних 12 місяців HSBC також визнає збитки у $4,9 млрд через втрати, що виникають під час переведення фінансових показників аргентинського бізнесу, що обчислюються в песо, до загального балансу HSBC, що обчислюється у доларах США.

Лише за 2023 рік ці збитки зросли на $1,8 млрд, додали у банку. Точні втрати HSBC можуть змінитись навіть у процесі продажу аргентинського бізнесу, оскільки обмінний курс постійно змінюється.

У HSBC в Аргентині було понад 100 філій та 3100 співробітників.

Британська група почала працювати в Аргентині у 1997 році після купівлі місцевого банку Banco Roberts. У тому ж році HSBC купив банк Bamerindus у сусідній Бразилії.

HSBC продовжує працювати у Бразилії, але виключно як інвестиційний банк: у 2015 році група продала свій роздрібний банківський бізнес.

13 березня Аргентина провела найбільшу у своїй історії реструктуризацію внутрішнього боргу.

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