Аргентина провела найбільшу у своїй історії реструктуризацію внутрішнього боргу
Аргентина успішно рефінансувала номіновані у песо облігації на суму $50 млрд, відтермінувавши виплати за ними. Про це повідомляється на сайті міністерства економіки Аргентини.
В рамках угоди Аргентина обміняла місцеві облігації зі строком погашення у 2024 році загальною вартістю 42,6 трлн песо ($50,4 млрд) на облігації з погашенням у 2025-2028 роках. В основному це були цінні папери державного сектору (включно з центральним банком і агентством соціального забезпечення), але у процесі взяв участь і приватний сектор. Як вказує Bloomberg, це найбільша в історії Аргентини реструктуризація внутрішнього боргу.
Відтермінування виплат зменшить дефіцит бюджету Аргентини та потребу в друкуванні грошей.
Обмін боргів став великим кроком уперед, він "дасть уряду набагато більше можливостей для розв'язання фінансових питань", пояснив важливість реструктуризації голова відділу досліджень консалтингової фірми Romano Group Сальвадор Вітеллі в коментарі Financial Times.
У вівторок стало відомо, що інфляція в Аргентині у місячному вираженні в лютому сповільнилася до 13,2% після 20,6% у січні. Водночас у річному вираженні (якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року) вона перебуває на рівні 276% – це максимум за останні три десятиліття.
- У той час, як інфляція охолоджується, а уряд створює собі більше простору для маневру, звичайні аргентинці поки не відчувають покращень. Країна рухається до глибокої рецесії, а запропонований президентом Хав'єром Мілеєм план жорсткої економії зіткнувся з шаленим опором як із боку профспілок, так і місцевої влади.