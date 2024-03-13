Аргентина провела найбільшу у своїй історії реструктуризацію внутрішнього боргу

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Аргентина успішно рефінансувала номіновані у песо облігації на суму $50 млрд, відтермінувавши виплати за ними. Про це повідомляється на сайті міністерства економіки Аргентини.

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В рамках угоди Аргентина обміняла місцеві облігації зі строком погашення у 2024 році загальною вартістю 42,6 трлн песо ($50,4 млрд) на облігації з погашенням у 2025-2028 роках. В основному це були цінні папери державного сектору (включно з центральним банком і агентством соціального забезпечення), але у процесі взяв участь і приватний сектор. Як вказує Bloomberg, це найбільша в історії Аргентини реструктуризація внутрішнього боргу.

Відтермінування виплат зменшить дефіцит бюджету Аргентини та потребу в друкуванні грошей.

Обмін боргів став великим кроком уперед, він "дасть уряду набагато більше можливостей для розв'язання фінансових питань", пояснив важливість реструктуризації голова відділу досліджень консалтингової фірми Romano Group Сальвадор Вітеллі в коментарі Financial Times.

У вівторок стало відомо, що інфляція в Аргентині у місячному вираженні в лютому сповільнилася до 13,2% після 20,6% у січні. Водночас у річному вираженні (якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року) вона перебуває на рівні 276% – це максимум за останні три десятиліття.

Аргентина тричі з початку століття оголошувала дефолт за своїм міжнародним суверенним боргом. Вперше – у грудні 2001 року в розпал фінансової кризи, вдруге – у 2014 році, втретє – у 2020 році в розпал пандемії коронавірусу. За цей же час Аргентина провела дві реструктуризації боргу в 2005 і 2020 роках.