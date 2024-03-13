Аргентина провела самую большую в своей истории реструктуризацию внутреннего долга

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Аргентина успешно рефинансировала номинированные в песо облигации на сумму $50 млрд, отсрочив выплаты по ним. Об этом сообщается на сайте министерства экономики Аргентины.

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В рамках сделки Аргентина обменяла местные облигации со сроком погашения в 2024 году общей стоимостью 42,6 трлн песо ($50,4 млрд) на облигации с погашением в 2025-2028 годах. В основном это были ценные бумаги государственного сектора (включая центральный банк и агентство социального обеспечения), но в процессе принял участие и частный сектор. Как указывает Bloomberg, это самая большая в истории Аргентины реструктуризация внутреннего долга.

Отсрочка выплат уменьшит дефицит бюджета Аргентины и потребность в печати денег.

Обмен долгов стал большим шагом вперед, он "даст правительству гораздо больше возможностей для решения финансовых вопросов", объяснил важность реструктуризации глава отдела исследований консалтинговой фирмы Romano Group Сальвадор Вителли в комментарии Financial Times.

Во вторник стало известно, что инфляция в Аргентине в месячном выражении в феврале замедлилась до 13,2% после 20,6% в январе. При этом в годовом выражении (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) она находится на уровне 276% – это максимум за последние три десятилетия.

Аргентина трижды с начала века объявляла дефолт по своему международному суверенному долгу. Первый раз – в декабре 2001 года в разгар финансового кризиса, второй раз – в 2014 году, третий – в 2020 году в разгар пандемии коронавируса. За это время Аргентина провела две реструктуризации долга в 2005 и 2020 годах.