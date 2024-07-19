Бизнес получил первый кредит на альтернативную энергетику по расширенной программе 5-7-9%

Компания за кредитные средства построит солнечную электростанцию в Черновицкой области

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Первая украинская компания получила банковский кредит по расширенной в начале июля госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Кредит на 14,2 млн грн сроком на пять лет выдан компании, которая занимается производством и продажей металлических конструкций.

За эти средства компания построит в Черновицкой области солнечную электростанцию ​​мощностью 1 МВт. Годовое производство составит 1150 МВт-ч, что достаточно для обеспечения электричеством 360 квартир.

Кредит выдал Sense Bank.

"В начале июля мы расширили программу "Доступные кредиты 5-7-9" на возможность приобрести энергетическое оборудование. Кроме того, 20 июля также заработают программы беспроцентного кредитования для граждан и расширение программы 5-7-9% для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов", — прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.