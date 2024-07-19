Бізнес отримав перший кредит на альтернативну енергетику за розширеною програмою 5-7-9%
Перша українська компанія отримала банківський кредит за розширеною на початку липня держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%". Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
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Кредит на 14,2 млн грн терміном на п'ять років видано компанії, яка займається виробництвом та продажем металевих конструкцій.
За ці кошти компанія збудує в Чернівецькій області сонячну електростанцію потужністю 1 МВт. Річне виробництво становитиме 1150 МВт-год, що достатньо для забезпечення електрикою 360 квартир.
Кредит видав Sense Bank.
"На початку липня ми розширили програму "Доступні кредити 5-7-9" на можливість придбати енергетичне обладнання. Крім того, 20 липня також запрацюють програми безвідсоткового кредитування для громадян та розширення програми 5-7-9% для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів", – прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.
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