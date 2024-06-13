Бізнесу відкрили пільгові кредити на генератори та інше енергообладнання. Видає ПриватБанк

Мікро- та малому бізнесу пропонують кредити до 10 млн грн, середньому — від 10 млн грн

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Державний ПриватБанк відкрив приймання заявок за програмою пільгового кредитування українського малого бізнесу та підприємців на купівлю електрогенераторів, джерел безперебійного живлення, сонячних та газопоршневих електростанцій, твердопаливних котлів та іншого енергообладнання. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Мікро- та малому бізнесу пропонуються кредити до 10 млн грн.

Кредити до 1 млн грн фінансуються без застави терміном до двох років, а кредити від 1 до 10 млн грн — до п'яти років (із заставою обладнання чи іншого майна). ПриватБанк скасував комісію за видавання таких кредитів та встановив мінімальний аванс на рівні від 10% вартості обладнання.

Для клієнтів середнього та корпоративного бізнесу доступні кредити на суми від 10 млн грн на строк до п'яти років.

"Отримати кредит у ПриватБанку можна за спрощеною процедурою, без зайвої бюрократії та швидким ухваленням рішення про фінансування", – прокоментував член правління ПриватБанку з питань МСБ Євген Заіграєв.

Заявку на отримання кредиту для альтернативного енергозабезпечення можна подати на сайті банку.