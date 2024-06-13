Бизнесу открыли льготные кредиты на генераторы и энергооборудование. Выдает ПриватБанк
Государственный ПриватБанк открыл прием заявок по программе льготного кредитования украинского малого бизнеса и предпринимателей на покупку электрогенераторов, источников бесперебойного питания, солнечных и газопоршневых электростанций, твердотопливных котлов и другого энергооборудования. Об этом сообщает пресс-служба банка.
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Микро- и малому бизнесу предлагаются кредиты до 10 млн грн.
Кредиты до 1 млн грн финансируются без залога на срок до двух лет, а кредиты от 1 до 10 млн грн — до пяти лет (с залогом оборудования или другого имущества). ПриватБанк отменил комиссию за выдачу таких кредитов и установил минимальный аванс на уровне от 10% стоимости оборудования.
Для клиентов среднего и корпоративного бизнеса доступны кредиты на суммы от 10 млн грн на срок до пяти лет.
"Получить кредит в ПриватБанке можно по упрощенной процедуре, без лишней бюрократии и быстрым принятием решения о финансировании", — прокомментировал член правления ПриватБанка по вопросам МСБ Евгений Заиграев.
Заявку на получение кредита для альтернативного энергообеспечения можно подать на сайте банка.
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