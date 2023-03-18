BlackRock подает заявку на поглощение своего конкурента Credit Suisse — Financial Times

Американская инвестиционная компания BlackRock подает заявку на поглощение своего конкурента, швейцарского банка Credit Suisse. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные в этом вопросе.

BlackRock рассматривает различные варианты и сотрудничает с другими инвесторами.

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Инвесткомпания проинформировала Credit Suisse о своих намерениях. Credit Suisse в настоящее время ведет предварительные переговоры с крупнейшим банком Швейцарии UBS относительно возможного полного или частичного объединения компаний.

Однако нет уверенности в том, что сделка будет достигнута.

BlackRock может принять решение участвовать в торгах исключительно для определенных частей бизнеса.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, BlackRock в течение длительного периода времени является крупным клиентом инвестиционно-банковских услуг Credit Suisse, в частности отдела торговли инструментами с фиксированной доходностью.

Credit Suisse, потерявший в среду почти треть своей рыночной капитализации из-за обвала акций, объявил о намерении получить доступ к кредитной линии Центрального банка Швейцарии (SNB) в размере до 50 млрд франков, или $54 млрд.

Credit Suisse уже несколько лет преследуют проблемы в виде скандалов, судебных дел, утечек инсайдерской информации и клиентских данных, отставок топ-менеджеров.

Наталія Софієнко

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