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BlackRock подает заявку на поглощение своего конкурента Credit Suisse — Financial Times

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2023, 14:57
BlackRock подает заявку на поглощение своего конкурента Credit Suisse — Financial Times - Фото
Фото: depositphotos.com

Американская инвестиционная компания BlackRock подает заявку на поглощение своего конкурента, швейцарского банка Credit Suisse. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные в этом вопросе.

BlackRock рассматривает различные варианты и сотрудничает с другими инвесторами.

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Инвесткомпания проинформировала Credit Suisse о своих намерениях. Credit Suisse в настоящее время ведет предварительные переговоры с крупнейшим банком Швейцарии UBS относительно возможного полного или частичного объединения компаний. 

Однако нет уверенности в том, что сделка будет достигнута. 

BlackRock может принять решение участвовать в торгах исключительно для определенных частей бизнеса.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, BlackRock в течение длительного периода времени является крупным клиентом инвестиционно-банковских услуг Credit Suisse, в частности отдела торговли инструментами с фиксированной доходностью. 

Наталія Софієнко
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BlackRock credit suisse
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