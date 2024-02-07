"Боевые" чаевые: monobank запускает сбор донатов на ВСУ через кафе и рестораны

При оплате счета по QR-коду появится новый экран "Боевых", и клиент сможет отблагодарить за защиту, а деньги будут использованы на прямые нужды войска

Фото: depositphotos.com

Monobank объявил о запуске сервиса "Боевые" по сбору донатов на Вооруженные Силы Украины через кафе и рестораны. "Это как чаевые, только чаевые – это благодарность за сервис, а "Боевые" – это благодарность за жизнь", — написал соучредитель monobank Олег Гороховский в соцсетях.

По его словам, ежемесячно украинцы оставляют более 100 млн грн чаевых в качестве благодарности в кафе и ресторанах.

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"А могли бы мы, в принципе, посетить кафе или ресторан, если бы не Вооруженные Силы? Нет! Именно поэтому мы придумали "Боевые". Мы хотим стать первой страной в мире, которая сделает ежедневной привычкой не только чаевые, но и "Боевые", — написал Гороховский.

Отныне при оплате счета по QR-коду в заведениях, которые активируют новый сервис mono, после экрана чаевых появится новый экран "Боевых", где клиент сможет отблагодарить за защиту, а деньги будут использованы на прямые нужды войска.

Каждое заведение может добавить свою "банку", и "Боевые" пойдут тем подразделениям или военным, которым помогает именно это заведение.

"Вы ведь все помогаете, правда?! Если бы не ВСУ, за столиками в ресторанах было всегда пусто. Да и столов наверняка уже не было. Помните об этом за каждой чашкой кофе. И оставляйте не только чаевые тем, кто нам его приготовил, но и "Боевые" тем, благодаря кому этот кофе вообще возможен", – призвал Гороховский.

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