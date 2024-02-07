"Бойові" чайові: monobank запускає збір донатів на ЗСУ через кафе та ресторани
Monobank оголосив про запуск сервісу "Бойові" зі збору донатів на Збройні Сили України через кафе та ресторани. "Це як чайові, тільки чайові — це подяка за сервіс, а "Бойові" – це подяка за життя", – написав співзасновник monobank Олег Гороховський у соцмережах.
За його словами, щомісяця українці залишають понад 100 млн грн чайових як подяку в кафе та ресторанах.
"А могли б ми, в принципі, відвідати кафе чи ресторан, якби не Збройні Сили? Ні! Саме тому ми придумали "Бойові". Ми хочемо стати першою країною у світі, яка зробить щоденною звичкою не лише чайові, а й "Бойові" ", – написав Гороховський.
Відтепер під час оплати рахунку за QR-кодом у закладах, які активують новий сервіс mono, після екрану чайових з'явиться новий екран "Бойових", де клієнт зможе віддячити за захист, а гроші будуть використані на прямі потреби війська.
Кожен заклад може додати свою "банку", та "Бойові" підуть тим підрозділам або військовим, яким допомагає саме цей заклад.
"Ви ж всі допомагаєте, правда?! Якби не ЗСУ, за столиками в ресторанах було завжди порожньо. Та й столів напевно вже не було. Пам'ятайте про це за кожною чашкою кави. І залишайте не тільки чайові тим, хто нам її приготував, але і "Бойові" тим, завдяки кому ця кава взагалі можлива", – закликав Гороховський.
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