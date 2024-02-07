"Бойові" чайові: monobank запускає збір донатів на ЗСУ через кафе та ресторани

Під час оплати рахунку за QR-кодом з'явиться новий екран "Бойових", і клієнт зможе віддячити за захист, а гроші будуть використані на прямі потреби війська

Фото: depositphotos.com

Monobank оголосив про запуск сервісу "Бойові" зі збору донатів на Збройні Сили України через кафе та ресторани. "Це як чайові, тільки чайові — це подяка за сервіс, а "Бойові" – це подяка за життя", – написав співзасновник monobank Олег Гороховський у соцмережах.

За його словами, щомісяця українці залишають понад 100 млн грн чайових як подяку в кафе та ресторанах.

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"А могли б ми, в принципі, відвідати кафе чи ресторан, якби не Збройні Сили? Ні! Саме тому ми придумали "Бойові". Ми хочемо стати першою країною у світі, яка зробить щоденною звичкою не лише чайові, а й "Бойові" ", – написав Гороховський.

Відтепер під час оплати рахунку за QR-кодом у закладах, які активують новий сервіс mono, після екрану чайових з'явиться новий екран "Бойових", де клієнт зможе віддячити за захист, а гроші будуть використані на прямі потреби війська.

Кожен заклад може додати свою "банку", та "Бойові" підуть тим підрозділам або військовим, яким допомагає саме цей заклад.

"Ви ж всі допомагаєте, правда?! Якби не ЗСУ, за столиками в ресторанах було завжди порожньо. Та й столів напевно вже не було. Пам'ятайте про це за кожною чашкою кави. І залишайте не тільки чайові тим, хто нам її приготував, але і "Бойові" тим, завдяки кому ця кава взагалі можлива", – закликав Гороховський.

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