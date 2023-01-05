Больше всего вкладов украинцы хранят в государственных банках

По состоянию на 1 декабря 2022 года в 67 банках находилось 889,5 млрд грн средств физических лиц. Больше вкладов в государственном ПриватБанке — 314,7 млрд гривень. Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк – 159,8 млрд грн.

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На третьем месте Райффайзен Банк – 54,2 млрд гривень, далее частный Универсал Банк – 46,2 млрд гривень. На пятом месте банк иностранных банковских групп Сенс Банк (бывший Альфа-Банк) – 42,4 млрд гривень.

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За январь-ноябрь 2022 платежеспособные банки получили 19,429 млрд грн прибыли после налогообложения.

Наталія Софієнко

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