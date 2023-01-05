UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Больше всего вкладов украинцы хранят в государственных банках

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 14:38
Больше всего вкладов украинцы хранят в государственных банках - Фото
Фото - Ощадбанк Facebook

По состоянию на 1 декабря 2022 года в 67 банках находилось 889,5 млрд грн средств физических лиц. Больше вкладов в государственном ПриватБанке — 314,7 млрд гривень. Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк – 159,8 млрд грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

На третьем месте Райффайзен Банк – 54,2 млрд гривень, далее частный Универсал Банк – 46,2 млрд гривень. На пятом месте банк иностранных банковских групп Сенс Банк (бывший Альфа-Банк) – 42,4 млрд гривень.

Читайте также: В банковской системе выросла доля проблемных кредитов

Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
депозиты ПриватБанк Райффайзен Банк﻿
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 