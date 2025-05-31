Британия завершила приватизацию NatWest – последнего из крупных банков кризиса 2008 года

17 лет понадобилось британскому правительству, чтобы выйти из состава акционеров банков, рекапитализированных во время мирового финансового кризиса

NatWest (Фото: EPA / Tolga Akmen)

Правительство Великобритании продало последние акции банковской группы NatWest, завершив почти 17-летний период государственной собственности, который начался во время финансового кризиса 2008-2009 годов. Об этом сообщается на сайте британского министерства финансов.

Британскому правительству пришлось инвестировать 45,5 млрд фунтов для спасения банка, который тогда назывался Royal Bank of Scotland (RBS). Государственное вмешательство должно было предотвратить крах RBS — одного из крупнейших банков мира того времени — и защитить британскую финансовую систему от коллапса.

На пике государственная доля в RBS достигала 84,4%. Процесс приватизации начался в 2015 году, а последние акции были проданы 30 мая 2025 года в рамках торговой программы.

В государственную казну вернулось около 35 миллиардов фунтов благодаря продаже акций, дивидендам и разным комиссиям. Это на 10,5 миллиарда меньше начальных инвестиций, однако экономические потери от возможного краха банка были бы значительно больше, отмечает Офис бюджетной ответственности.

Завершение приватизации NatWest стало важным этапом для британского банковского сектора после финансового кризиса. Этот шаг окончательно закрывает страницу государственных вмешательств в банковскую сферу времен кризиса 2008-2009 годов.

Другие банки, такие как Lloyds Banking Group, Northern Rock и Bradford & Bingley, также были реприватизированы или проданы как активы.