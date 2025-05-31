Британія завершила приватизацію NatWest – останнього з великих банків кризи 2008 року

17 років знадобилося британському уряду, щоб остаточно вийти зі складу акціонерів банків, які було рекапіталізовано під час світової фінансової кризи

NatWest (Фото: EPA / Tolga Akmen)

Уряд Великої Британії продав останні акції банківської групи NatWest, завершивши майже 17-річний період державної власності, що розпочався під час фінансової кризи 2008-2009 років. Про це повідомляється на сайті британського міністерства фінансів.

Британському уряду довелося інвестувати 45,5 мільярда фунтів для порятунку банку, який тоді називався Royal Bank of Scotland (RBS). Державне втручання мало запобігти краху RBS — одного з найбільших банків світу на той час — і захистити британську фінансову систему від колапсу.

На піку державна частка в RBS сягала 84,4%. Процес приватизації розпочався у 2015 році, а останні акції було продано 30 травня 2025 року в рамках торгової програми.

До державної скарбниці повернулося близько 35 мільярдів фунтів завдяки продажу акцій, дивідендам та різним комісіям. Це на 10,5 мільярда менше від початкових інвестицій, однак економічні втрати від можливого краху банку були б значно більшими, зазначає Офіс бюджетної відповідальності.

Завершення приватизації NatWest стало важливим етапом для британського банківського сектору після фінансової кризи. Цей крок остаточно закриває сторінку державних втручань у банківську сферу часів кризи 2008-2009 років.

Інші банки, такі як Lloyds Banking Group, Northern Rock та Bradford & Bingley, також було реприватизовано або продано як активи.