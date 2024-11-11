Бывший заместитель главы правления Укргазбанка получил подозрение от БЭБ

Фото: БЭБ

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении бывшему заместителю главы правления Укргазбанка. Его подозревают в пособничестве в завладении чужим имуществом (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса), говорится на сайте БЭБ (подробности дела известны из судебного реестра).

Уголовное производство касается схемы вывода из-под залога административно-производственного комплекса ЧАО "Киев-Одяг" в 2009 году.

В 2008-2009 годах ЧАО "Киев-Одяг" получило в Укргазбанке (который на тот момент был частным банком) два кредита на общую сумму свыше 236 млн грн. Для обеспечения кредитов компания передала банку в залог административно-производственный комплекс площадью более 20 000 кв. м, расположенный по адресу: Киев, ул. Куреневская, 2Б.

Компания не вернула кредиты в оговоренный срок. Когда Укргазбанк обратился в суд для взыскания задолженности, выяснилось, что в апреле 2009 года между банком и американской компанией Jupiter Service LLC был заключен договор об уступке права требования по кредитным договорам.

Банк подчеркивал, что никогда не заключал указанный договор.

По данным следствия, тогдашний замглавы правления Укргазбанка подделал договор уступки. Компания Jupiter Service LLC, с которой якобы было заключено соглашение, фактически не вела хозяйственную деятельность, а подписи от ее имени поставили посторонние лица.

"Такие действия должностного лица банка стали основанием для выведения из-под залога административно-производственного комплекса и сделали невозможным ведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по кредиту и возврат залогового имущества в пользу банка. Впоследствии кредитные средства были распределены между всеми соучастниками преступления", — сообщает Бюро экономической безопасности.

В рамках дела расследуется завладение 150 млн грн – это один из двух кредитов, полученных ЧАО "Киев-Одяг".

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.