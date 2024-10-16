Пышный – о приватизации Сенс Банка и Укргазбанка: Надеюсь на хорошие новости в 2025-м

Андрей Пышный (Фото: НБУ)

Глава Национального банка Андрей Пышный надеется на хорошие новости по поводу приватизации госбанков в 2025 году. Об этом он рассказал в интервью Интерфаксу-Украина.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Надеюсь, что принятый парламентом законопроект о приватизации государственных банков все же будет создавать дополнительные возможности и пространство для диалога с частными инвесторами. Согласно меморандуму с МВФ Сенс Банк и Укргазбанк – это два приоритетных банка для начала процесса приватизации с привлечением консультанта, который позволит выбрать лучшие варианты. Поэтому очень надеюсь, что 2025 год принесет хорошие новости", — сказал Пышный.

Он отметил, что банковская система в Украине генерирует прибыль, а кредитный портфель вырос на 20% за год. Поэтому она может быть привлекательна для инвестирования.

Среди основных препятствий для инвестирования он назвал продолжение войны, а также непрогнозируемую налоговую политику.

"Если украинские власти в 2023 году делают заявление, что повышение налога на прибыль банков до 50% является чрезвычайной исключительной мерой, а затем делает репликацию этого решения, то это существенно усложняет коммуникацию с инвесторами в банковский сектор", — пояснил Пышный.