Пишний – про приватизацію Сенс Банку й Укргазбанку: Сподіваюся на хороші новини у 2025-му

Андрій Пишний (Фото: НБУ)

Голова Національного банку Андрій Пишний сподівається на хороші новини в приватизації держбанків у 2025 році. Про це він розказав в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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"Сподіваюся, що ухвалений парламентом законопроєкт про приватизацію державних банків все ж таки створюватиме додаткові можливості й простір для діалогу з приватними інвесторами. Відповідно до меморандуму з МВФ Сенс Банк та Укргазбанк – це два пріоритетні банки для початку процесу приватизації із залученням консультанта, який дозволить обрати найкращі варіанти. Тому дуже сподіваюся, що 2025 рік принесе хороші новини", – сказав Пишний.

Він указав, що банківська система в Україні генерує прибуток, а кредитний портфель зріс на 20% за рік. Тому вона може бути привабливою для інвестування.

Серед основних перешкод для інвестування він назвав продовження війни, а також непрогнозовану податкову політику.

"Якщо українська влада у 2023 році робить заяву, що підвищення податку на прибуток банків до 50% є надзвичайним винятковим заходом, а потім робить реплікацію цього рішення, то це суттєво ускладнює комунікацію з інвесторами в банківський сектор", – пояснив Пишний.