Колишній заступник голови правління Укргазбанку отримав підозру від БЕБ

Фото: БЕБ

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру колишньому заступнику голови правління Укргазбанку. Його підозрюють у пособництві в заволодінні чужим майном (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу), йдеться на сайті БЕБ (подробиці справи відомі з судового реєстру).

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Кримінальне провадження стосується схеми виведення з-під застави адміністративно-виробничого комплексу ПрАТ "Київ-Одяг" у 2009 році.

У 2008-2009 роках ПрАТ "Київ-Одяг" отримало в Укргазбанку (який на той момент був приватним банком) два кредити на загальну суму понад 236 млн грн. Для забезпечення кредитів компанія передала банку в заставу адміністративно-виробничий комплекс площею понад 20 000 кв. м, розташований за адресою: Київ, вул. Куренівська, 2Б.

Компанія не повернула кредити в обумовлений термін. Коли Укргазбанк звернувся до суду для стягнення заборгованості, з'ясувалося, що у квітні 2009 року між банком і американською компанією Jupiter Service LLC було укладено договір поступки права вимоги за кредитними договорами.

Банк наголошував, що ніколи не укладав зазначеного договору.

За даними слідства, тодішній заступник голови правління Укргазбанку підробив договір поступки. Компанія Jupiter Service LLC, з якою нібито було укладено угоду, фактично не вела господарської діяльності, а підписи від її імені поставили сторонні особи.

"Такі дії службової особи банку стали підставою для виведення з-під застави адміністративно-виробничого комплексу та унеможливили ведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованості за кредитом та повернення заставного майна на користь банку. Згодом кредитні кошти були розподілені між всіма співучасниками злочину", – повідомляє Бюро економічної безпеки.

У межах справи розслідується заволодіння 150 млн грн – це один із двох кредитів, отриманих ПрАТ "Київ-Одяг".

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.