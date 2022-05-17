Чешский банк Home Credit уходит из России

Чешская инвестиционно-финансовая группа PPF и принадлежащий ей банк Home Credit решили продать свои активы в России группе инвесторов во главе с председателем совета директоров СПБ Биржи Иваном Тырышкиным. Об этом сообщается на сайте PPF.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Хоум Кредит входит в число крупнейших банков России с активами почти в 300 млрд рублей ($4,65 млрд).

Казахстанскую "дочку" Home Credit, принадлежащую российскому Хоум Кредиту, в рамках сделки переоформят на акционеров и отдельных топ-менеджеров PPF и Home Credit.

Условия продажи банков в России и Казахстане не сообщаются.

Из-за войны в Украине уйти из России планируют многие западные банки.

В апреле российский рынок уже покинула французская банковская группа Societe Generale, продав свой российский бизнес олигарху Владимиру Потанину, а в начале мая совладельца Тинькофф Банка Олега Тинькова заставили продать свою долю из-за антивоенной позиции.

Основной владелец PPF Group Петр Келлнер погиб в авиакатастрофе на Аляске в марте 2021 года. Он был самым богатым человеком в Чехии.

У Home Credit когда-то был банк и в Украине. В 2011 году он был продан Платинум Банку, который через шесть лет обанкротился.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.