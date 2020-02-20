Чистая прибыль группы Альфа-Банка Фридмана упала впервые за пять лет

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Группа российского Альфа-банка в 2019 году заработала $704 млн чистой прибыли, что в 1,8 раза ниже, чем годом ранее. Об этом пишут Ведомости со ссылкой на финансовый отчет группы.

Издание отмечает, что в последний раз чистая прибыль Альфа-банка падала в кризисном 2014-м – в 27 раз до $33 млн.

Сокращение прибыли объясняется ростом в 2,5 раза отчислений в резервы ($652 млн). В первом полугодии банк увеличил резервы по корпоративному портфелю в 20 раз до $447 млн, из-за этого прибыль группы сократилась почти втрое.

При этом общий совокупный доход банка вырос более чем в 1,5 раза до $1,03 млрд благодаря укреплению российского рубля (за год – более чем на 7,5 руб./$).

Акционерный капитал банковской группы вырос за год с $7,2 млрд до $8,1 млрд.