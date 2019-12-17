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Альфа-Банк изменил структуру собственности и уставной капитал

Альфа-Банк изменил структуру собственности и уставной капитал
17.12.2019, 13:49

После присоединения Укрсоцбанка уставной капитал Альфа-Банка увеличился с 12,2 млрд грн до 28,7 млрд грн

После реорганизации, связанной с присоединением АО Укрсоцбанк, увеличился уставной капитал АО Альфа-Банк и изменился размер пакетов акций акционеров. Об этом свидетельствуют данные в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦПФР).

"В связи с реорганизацией АО Укрсоцбанк путем присоединения к АО Альфа-Банк, что привело к увеличению уставного капитала эмитента с 12 179 756 466,00 грн до 28 726 247 548,40 грн, изменились доли в прямом и опосредованном владении акциями", - говорится в сообщении.

В частности, доля прямых акционеров уменьшилась. Пакет акций компании ABH Ukraine Limited сократился с 90,1% до 38,2019%, а компании MSP STIFTUNG (МСП ШТIФТУНГ) - с 9,9 до 4,1975%.

При этом доля опосредованного акционера ABH Holdings S.A. выросла с 0% до 57,6006%. Компания владеет долей в уставном капитале ABH Ukraine Limited в размере 100%.

Увеличились доли и других акционеров. В частности:

Михаил Фридман (принадлежит 32,8632% доли в уставном капитале ABH Holdings S.A.) - с 29,62% до 31,483767%;

Герман Хан (20,9659% в ABH Holdings S.A.) - с 18,89% до 20,085856%;

Алексей Кузмичев (16,3239% в ABH Holdings S.A.) - с 14,7% до 15,638704%;

Петр Авен (12,4018% в ABH Holdings S.A) - с 11,17% до 11,881235%;

UniCredit S.p.A. (УнiКредiт С.п.А.,  9,9% в ABH Holdings S.A) - с 8,92% до 9,484448%;

Андрей Косогов (3,6716% в ABH Holdings S.A.) - с 3,31% до 3,517485%;

The Mark Foundation for Cancer Research (Марк Фоундейшен по исследованию раковых заболеваний, 3,8736% в ABH Holdings S.A.) - с 3,49% до 3,711006%.

Дата государственной регистрации изменений в устав, связанных с увеличением уставного капитала - 28 ноября года. Решение об увеличении уставного капитала банка принято 15 октября. Количество голосующих акций - 287 262 475 484 шт.

  • 15 октября общее собрание акционеров двух банков утвердило акт передачи и назначило главой объединенного Альфа-Банка Рафала Ющака.
  • В середине сентября слияние Альфа-Банка и Укрсоц одобрил Нацбанк. За 2018 год группа Альфа-Банк перевела 80% клиентов и 90% остатков из Укрсоцбанка в Альфа-Банк.
  • 24 октября НБУ отозвал банковскую лицензию и исключил Укрсоцбанк из Государственного реестра банков.

Альфа-Банк входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings SA (ABHH) с главным офисом в Люксембурге и инвестициями в финансовые учреждения в Украине, Беларуси, Казахстане, Нидерландах и России, а также представительствами на Кипре и в Великобритании. Основан банк в 1992 году. С 2001 года он осуществляет деятельность под брендом Альфа-Банк Украина. В октябре 2016 года UniCredit и ABH Holdings завершили сделку по обмену активами, в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю собственности в ABH Holdings в размере 9,9%.

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михаил фридман альфа-банк
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