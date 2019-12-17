Альфа-Банк изменил структуру собственности и уставной капитал

После реорганизации, связанной с присоединением АО Укрсоцбанк, увеличился уставной капитал АО Альфа-Банк и изменился размер пакетов акций акционеров. Об этом свидетельствуют данные в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦПФР).
"В связи с реорганизацией АО Укрсоцбанк путем присоединения к АО Альфа-Банк, что привело к увеличению уставного капитала эмитента с 12 179 756 466,00 грн до 28 726 247 548,40 грн, изменились доли в прямом и опосредованном владении акциями", - говорится в сообщении.
В частности, доля прямых акционеров уменьшилась. Пакет акций компании ABH Ukraine Limited сократился с 90,1% до 38,2019%, а компании MSP STIFTUNG (МСП ШТIФТУНГ) - с 9,9 до 4,1975%.
При этом доля опосредованного акционера ABH Holdings S.A. выросла с 0% до 57,6006%. Компания владеет долей в уставном капитале ABH Ukraine Limited в размере 100%.
Увеличились доли и других акционеров. В частности:
Михаил Фридман (принадлежит 32,8632% доли в уставном капитале ABH Holdings S.A.) - с 29,62% до 31,483767%;
Герман Хан (20,9659% в ABH Holdings S.A.) - с 18,89% до 20,085856%;
Алексей Кузмичев (16,3239% в ABH Holdings S.A.) - с 14,7% до 15,638704%;
Петр Авен (12,4018% в ABH Holdings S.A) - с 11,17% до 11,881235%;
UniCredit S.p.A. (УнiКредiт С.п.А., 9,9% в ABH Holdings S.A) - с 8,92% до 9,484448%;
Андрей Косогов (3,6716% в ABH Holdings S.A.) - с 3,31% до 3,517485%;
The Mark Foundation for Cancer Research (Марк Фоундейшен по исследованию раковых заболеваний, 3,8736% в ABH Holdings S.A.) - с 3,49% до 3,711006%.
Дата государственной регистрации изменений в устав, связанных с увеличением уставного капитала - 28 ноября года. Решение об увеличении уставного капитала банка принято 15 октября. Количество голосующих акций - 287 262 475 484 шт.