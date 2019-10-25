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НБУ отозвал лицензию у Укрсоцбанка

НБУ отозвал лицензию у Укрсоцбанка
25.10.2019, 13:05

Решение Нацбанка связано с присоединением Укрсоцбанка к Альфа-Банку

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и исключил АО Укрсоцбанк из Государственного реестра банков.

Как сообщает пресс-служба регулятора, правление НБУ приняло решение 24 октября и связано оно с завершением присоединения Укрсоцбанка к Альфа-Банку по упрощенной процедуре.

"Правопреемником активов и обязательств АО Укрсоцбанк с 15 октября 2019 года стало АО Альфа-Банк", - говорится в сообщении. Разрешение на реорганизацию Укрсоцбанка Нацбанк предоставил 12 сентября.

В НБУ напоминают, что согласно Закон Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" присоединение по упрощенной процедуре позволяет сократить срок процедуры в несколько раз - с 18 до трех-четырех месяцев.

По данным НБУ, в 2018 году по упрощенной процедуре произошло слияние ОАО Виесте Банк с АО ТАСкомбанк, КБ Центр с ОАО МТБ Банк. На 25 октября  75 банков работают на основании выданной Нацбанком лицензии.

  • 15 октября общее собрание акционеров двух банков утвердило акт передачи и назначило главой объединенного Альфа-Банка Рафала Ющака.
  • В середине сентября слияние Альфа-Банка и Укрсоц одобрил Нацбанк. За 2018 год группа Альфа-Банк перевела 80% клиентов и 90% остатков из Укрсоцбанка в Альфа-Банк.

Альфа-Банк входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings SA (ABHH) с главным офисом в Люксембурге и инвестициями в финансовые учреждения в Украине, Беларуси, Казахстане, Нидерландах и России, а также представительствами на Кипре и в Великобритании. Основан банк в 1992 году. С 2001 года он осуществляет деятельность под брендом Альфа-Банк Украина. В октябре 2016 года UniCredit и ABH Holdings завершили сделку по обмену активами, в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю собственности в ABH Holdings в размере 9,9%.

Владельцами ABH Holdings являются уроженец Львова Михаил Фридман (32,8632%) и уроженец Киева Герман Хан (20,9659%), Алексей Кузьмичев - 16,3239%, Петр Авен - 12,4018% и Андрей Косогов - 3,6716% (все трое - граждане РФ), а также группа UniCredit S.p.A. - 9,9%, и The Mark Foundation for Cancer Research - 3,8736%.

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НБУ Укрсоцбанк альфа банк
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