НБУ отозвал лицензию у Укрсоцбанка

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и исключил АО Укрсоцбанк из Государственного реестра банков.

Как сообщает пресс-служба регулятора, правление НБУ приняло решение 24 октября и связано оно с завершением присоединения Укрсоцбанка к Альфа-Банку по упрощенной процедуре.

"Правопреемником активов и обязательств АО Укрсоцбанк с 15 октября 2019 года стало АО Альфа-Банк", - говорится в сообщении. Разрешение на реорганизацию Укрсоцбанка Нацбанк предоставил 12 сентября.

В НБУ напоминают, что согласно Закон Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" присоединение по упрощенной процедуре позволяет сократить срок процедуры в несколько раз - с 18 до трех-четырех месяцев.

По данным НБУ, в 2018 году по упрощенной процедуре произошло слияние ОАО Виесте Банк с АО ТАСкомбанк, КБ Центр с ОАО МТБ Банк. На 25 октября 75 банков работают на основании выданной Нацбанком лицензии.

15 Альфа-Банка Рафала Ющака. октября общее собрание акционеров двух банков утвердило акт передачи и назначило главой объединенногоРафала Ющака.

В середине сентября слияние Альфа-Банка и Укрсоц одобрил Нацбанк. За 2018 год группа Альфа-Банк перевела 80% клиентов и 90% остатков из Укрсоцбанка в Альфа-Банк.