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Citigroup прекращает обслуживать коммерческие банки и карточки частных клиентов в России

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 16:50
Citigroup прекращает обслуживать коммерческие банки и карточки частных клиентов в России - Фото
Фото: depositphotos.com

Американский инвестбанк Citigroup объявил о сокращении своих операций и рисков в России и свернет обслуживание частных клиентов и местных коммерческих банков. Об этом говорится в заявлении банка.  

В частности, Citi прекратит обслуживать депозиты, инвестиции, кредиты и банковские карты. 

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Citi объявил о своем плане выхода из потребительского банкинга в России в апреле 2021 года в рамках глобального стратегического обновления по выходу из клиентских франшиз на 14 рынках Азии, Европы, Ближнего Востока и Африки, а также в Мексике. В марте 2022 года Citi расширил масштабы запланированного выхода из России, включив в него местный коммерческий банкинг. 

Действия по свертыванию потребительского и коммерческого банковского обслуживания в РФ начнутся в этом квартале. Ожидается, что сокращение коснется примерно 2300 сотрудников и 15 филиалов.  

"Сегодняшнее решение является частью наших постоянных усилий по сокращению нашей деятельности в России. Это согласуется с другими действиями, включая ограничение предложения наших услуг, сокращение наших рисков и отказ от привлечения новых клиентов и бизнеса", – прокомментировал генеральный директор Citi по Европе, Ближнему Востоку и Африке Дэвид Ливингстон. 

На конец второго квартала 2022 года оставшаяся доля Citi в России составляла $8,4 млрд по сравнению с $9,8 млрд на конец 2021 года, из которых примерно $1 млрд приходится на потребительский и местный коммерческий банковский бизнес в России.  

Citi прогнозирует расходы примерно в $170 млн в течение следующих 18 месяцев из-за выхода с коммерческого и потребительского банковского рынка РФ.  

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Роман Брыль
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санкции против россии риски Citigroup коммерческие банки
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