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Данилюк о деле ПриватБанка: Все зависит от судебной системы

Данилюк о деле ПриватБанка: Все зависит от судебной системы
13.08.2019, 11:59

Секретарь СНБО считает национализацию ПриватБанка правильной, но решать будет суд

Решения в разбирательствах ПриватБанка и бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова будут принимать суды, поэтому все зависит от судебной системы, заявил секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью ВВС.

"Я считаю, что с какой стороны ни посмотреть на этот вопрос, конечно, есть угрозы. Или это финансовая угроза или угроза доверия к судебной системе - можно с разных сторон это оценивать. Но я предлагаю на это смотреть со следующей позиции: решения будут принимать суды, все зависит от судебной системы", - сказал он.

На вопрос, доверяет ли он судебной системе Украины, Данилюк ответил: "Я это не комментирую".

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Экс-министр финансов, участвовавший в национализации ПриватБанка, считает, что решение правительства о переходе банка в собственность государства было правильным.

"Мы посмотрели на банк, в котором 22 млн клиентов, в котором работает почти весь малый и средний бизнес. Мы понимали системность этого решения и тогда приняли решение национализировать его. Когда я представлял этот кейс на СНБО и на правительстве, я отмечал, что национализация - это также определенные риски на будущее. Но через системность и боязнь рисков, было принято решение его национализировать", - сказал Данилюк.

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"Что сейчас оспаривается в суде - вопрос, надо было его выводить с рынка, или нет, правильно тогда это сделали или нет. Это не совсем вопрос ко мне. Но те документы, которые я видел - это было обоснованное решение", - добавил он.

Также секретарь СНБО заявил, что не виделся с Коломойским после национализации ПриватБанка.

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