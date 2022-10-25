Дело Кирилла Шевченко. Укргазбанк отстранил работников, объявленных в розыск

Укргазбанк с 10 октября отстранил от занимаемых должностей заместителя председателя правления Дениса Чернышева и заместителя директора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами Елену Хмеленко, и где они сейчас, в банке не знают. Об этом LIGA.net сообщила пресс-служба банка в связи с объявлением Чернышева и Хмеленко в розыск.

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"С 10.10.2022 наблюдательным советом и правлением было принято решение о немедленном отстранении всех должностных лиц, которым было сообщено о подозрении. Их местонахождение сотрудникам банка пока неизвестно", – заявили в банке.

Там заявили, что "данная ситуация никак не влияет на сегодняшнюю операционную работу". Банк работает в обычном режиме, обслуживает клиентов своевременно и в полном объеме.

Председатель и другие члены правления банка находятся на рабочих местах и выполняют возложенные на них функциональные обязанности.

"Укргазбанк исповедует принципы нулевой толерантности к коррупции в любых ее проявлениях и всегда был и остается открытым в своем взаимодействии с органами государственной власти, поэтому в случае обращения будет оказывать всемерное содействие в осуществлении соответствующих следственным органам необходимых процедурных действий", – заявил банк.

По версии НАБУ, в 2014-2020 годах Укргазбанк заключил по меньшей мере 52 фиктивных агентских договора с физическими и юридическими лицами, якобы привлекшими в банк крупных клиентов.

На самом деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в Укргазбанке либо по собственной инициативе, либо по требованию закона. По такой схеме из банка вывели 206 млн грн.

Подозреваемых пятеро. Кроме Кирилла Шевченко, это два тогдашних заместителя председателя правления Укргазбанка, директор департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами и его заместитель.

Шевченко уехал за границу до вручения подозрения и оттуда заявил о политическом давлении .

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Андрій Водяний , Богдан Вальд

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