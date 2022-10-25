Дело Кирилла Шевченко. Укргазбанк отстранил работников, объявленных в розыск
Укргазбанк с 10 октября отстранил от занимаемых должностей заместителя председателя правления Дениса Чернышева и заместителя директора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами Елену Хмеленко, и где они сейчас, в банке не знают. Об этом LIGA.net сообщила пресс-служба банка в связи с объявлением Чернышева и Хмеленко в розыск.
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"С 10.10.2022 наблюдательным советом и правлением было принято решение о немедленном отстранении всех должностных лиц, которым было сообщено о подозрении. Их местонахождение сотрудникам банка пока неизвестно", – заявили в банке.
Там заявили, что "данная ситуация никак не влияет на сегодняшнюю операционную работу". Банк работает в обычном режиме, обслуживает клиентов своевременно и в полном объеме.
Председатель и другие члены правления банка находятся на рабочих местах и выполняют возложенные на них функциональные обязанности.
"Укргазбанк исповедует принципы нулевой толерантности к коррупции в любых ее проявлениях и всегда был и остается открытым в своем взаимодействии с органами государственной власти, поэтому в случае обращения будет оказывать всемерное содействие в осуществлении соответствующих следственным органам необходимых процедурных действий", – заявил банк.
- По версии НАБУ, в 2014-2020 годах Укргазбанк заключил по меньшей мере 52 фиктивных агентских договора с физическими и юридическими лицами, якобы привлекшими в банк крупных клиентов.
- На самом деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в Укргазбанке либо по собственной инициативе, либо по требованию закона. По такой схеме из банка вывели 206 млн грн.
- Подозреваемых пятеро. Кроме Кирилла Шевченко, это два тогдашних заместителя председателя правления Укргазбанка, директор департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами и его заместитель.
- Шевченко уехал за границу до вручения подозрения и оттуда заявил о политическом давлении .
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