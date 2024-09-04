Дело Коломойского: БЭБ установило причастность к схемам легализации банка Курченко

Установлено, что реализация схемы легализации денег продолжалась в течение 2 лет

Ігор Коломойський (Фото - ТСН YouTube)

Детективы Бюро экономической безопасности Украины в ходе досудебного расследования установили, что схема по легализации Коломойским более 4 млрд гривен состоялась "при участии банка одного из подсанкционных олигархов, находящегося в международном розыске".

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Об этом сообщается на сайте Бюро.

В частности, речь идет об том, что Коломойский организовал внесение недостоверных сведений в учет подконтрольных банков, чтобы скрыть происхождение незаконно полученных денежных средств.

В частности, он якобы вносил наличные денежные средства на собственный счет в Приватбанке, в дальнейшем эти деньги продавались Реал Банку, после этого с помощью имитации нескольких банковских операций с подконтрольными предприятиями и снятия части наличных средств скрывались факты наличия денежных средств на счетах банка.

Установлено также, что реализация схемы маскировки незаконного происхождения денежных средств продолжалась в течение 2 лет.

Реал Банк принадлежал бежавшему в Россию бизнесмену Сергею Курченко.