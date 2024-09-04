Справа Коломойського: БЕБ встановило причетність до схем легалізації банку Курченка

Встановлено, що реалізація схеми з легалізації коштів тривала впродовж 2 років

Детективи Бюро економічної безпеки України під час досудового розслідування встановили, що схема з легалізації Коломойським понад 4 млрд гривень відбулася "за участі банку одного з підсанкційних олігархів, який перебуває в міжнародному розшуку".

Читайте про бізнес без політики на каналі LIGA.Бізнес

Про це повідомляється на сайті Бюро.

Зокрема йдеться про це те, що Коломойський, організував внесення недостовірних відомостей до обліків підконтрольних банків аби приховати походження незаконно отриманих грошових коштів.

Зокрема він нібито вносив готівкові грошові кошти на власний рахунок у Приватбанку, надалі ці гроші продавалися Реал Банку, після цього за допомогою імітації декількох банківських операцій з підконтрольними підприємствами та зняття частини готівкових коштів приховувались факти наявності грошових коштів на рахунках банку.

Встановлено також, що реалізація схеми з маскування незаконного походження грошових коштів тривала впродовж 2 років.

Реал Банк належав бізнесменові Сергію Курченку, який втік до Росії.