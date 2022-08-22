UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дело на $8 млн. Альфа-банк Украина подал иск на банк мужа Маркаровой

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 14:20
Дело на $8 млн. Альфа-банк Украина подал иск на банк мужа Маркаровой - Фото
Альфа-банк (Фото - пресс-служба банка)
дополнено

Альфа-банк Украина (Sense Bank) подал иск на Аккордбанк за невыполнение сделки форексного свопа по продаже-покупке иностранной валюты против гривны в сумме $8 млн. Об этом говорится в реестре судебных дел, передает ЭП.

В Альфа-банке отмечают, что Аккордбанк имеет задолженность в размере $8 млн и не выполняет обязательства, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Это может стать первым прецедентом судебного разрешения хозяйственного спора в условиях военного положения со ссылкой на форс-мажорные обстоятельства в банковском секторе.

В Альфа-банке отказались от комментариев. В то же время, юристы, ознакомленные с делом, на правах анонимности утверждают, что Аккордбанк имеет возможность выполнить условия договора и в таком случае использует форс-мажор как повод для уклонения от обязательств.

Дополнено в 16.30. В Аккордбанке сообщили LIGA.net, что им известно об иске и заявили, что не согласны с претензиями Альфа Банка.

"Аккордбанк не имеет задолженности перед Альфа Банком. Учитывая, что в соответствии с полученной информацией от сотрудников Казначейства Альфа Банка, что в начале военной агрессии России против Украины у них отсутствует гривневый эквивалент на полную сумму в 8 млн долларов для возвращения Аккордбанка, возвращать валюту Альфа Банку, конечными бенефициарами которого являются граждане Российской Федерации – страны агрессора, у страны оккупанта не было оснований, поэтому соглашение было закрыто", – заявил Алексей Руднев, председатель правления Аккордбанка.
Аккордбанк. Конечным бенефициаром и председателем наблюдательного совета банка является Даниил Волынец, муж экс-министра финансов, посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Ему принадлежит 70,28% акций, кроме того, среди владельцев акций Алексей Руднев (9,99%), Светлана Фесенко (9,94%), Анатолий Гулей (4,17%), Зиновий Кузимков (3,26%) и Сергей Мищенко (2,33%).
  • Четыре крупнейших акционера Альфа-банка – Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен – попали под западные санкции после того, как Россия напала на Украину. Фридман и Авен попали под санкции Евросоюза 28 февраля из-за тесных связей с администрацией Владимира Путина, хотя они с этим и не согласны. На Хана и Кузьмичева санкции были наложены 15 марта.
  • После этого они передали свои акции в управление независимого доверенного лица – Симеона Дянкова, которого посоветовал председатель наблюдательного совета Альфа-банка.
  • Закрывать Альфа-банк, как это было сделано с другими российскими банками в Украине, НБУ не планирует. В отличие от них Альфа-банк является системно важной и серьезной частью инфраструктуры платежного рынка – это терминалы, банкоматы, платежная система, платежные карты. Но после войны российские акционеры вынуждены будут продать Альфа-банк, говорила первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Читайте также: Альфа-банк сменит название

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Акордбанк Альфа-Банк Украина Sense Bank
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 