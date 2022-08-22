Дело на $8 млн. Альфа-банк Украина подал иск на банк мужа Маркаровой

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Альфа-банк Украина (Sense Bank) подал иск на Аккордбанк за невыполнение сделки форексного свопа по продаже-покупке иностранной валюты против гривны в сумме $8 млн. Об этом говорится в реестре судебных дел, передает ЭП.

В Альфа-банке отмечают, что Аккордбанк имеет задолженность в размере $8 млн и не выполняет обязательства, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Это может стать первым прецедентом судебного разрешения хозяйственного спора в условиях военного положения со ссылкой на форс-мажорные обстоятельства в банковском секторе.

В Альфа-банке отказались от комментариев. В то же время, юристы, ознакомленные с делом, на правах анонимности утверждают, что Аккордбанк имеет возможность выполнить условия договора и в таком случае использует форс-мажор как повод для уклонения от обязательств.

Дополнено в 16.30. В Аккордбанке сообщили LIGA.net, что им известно об иске и заявили, что не согласны с претензиями Альфа Банка.

"Аккордбанк не имеет задолженности перед Альфа Банком. Учитывая, что в соответствии с полученной информацией от сотрудников Казначейства Альфа Банка, что в начале военной агрессии России против Украины у них отсутствует гривневый эквивалент на полную сумму в 8 млн долларов для возвращения Аккордбанка, возвращать валюту Альфа Банку, конечными бенефициарами которого являются граждане Российской Федерации – страны агрессора, у страны оккупанта не было оснований, поэтому соглашение было закрыто", – заявил Алексей Руднев, председатель правления Аккордбанка.

Аккордбанк. Конечным бенефициаром и председателем наблюдательного совета банка является Даниил Волынец, муж экс-министра финансов, посла Украины в США Конечным бенефициаром и председателем наблюдательного совета банка является Даниил Волынец, муж экс-министра финансов, посла Украины в США Оксаны Маркаровой . Ему принадлежит 70,28% акций, кроме того, среди владельцев акций Алексей Руднев (9,99%), Светлана Фесенко (9,94%), Анатолий Гулей (4,17%), Зиновий Кузимков (3,26%) и Сергей Мищенко (2,33%).

Четыре крупнейших акционера Альфа-банка – Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен – попали под западные санкции после того, как Россия напала на Украину. Фридман и Авен попали под санкции Евросоюза 28 февраля из-за тесных связей с администрацией Владимира Путина, хотя они с этим и не согласны. На Хана и Кузьмичева санкции были наложены 15 марта.

После этого они передали свои акции в управление независимого доверенного лица – Симеона Дянкова, которого посоветовал председатель наблюдательного совета Альфа-банка.

Закрывать Альфа-банк, как это было сделано с другими российскими банками в Украине, НБУ не планирует. В отличие от них Альфа-банк является системно важной и серьезной частью инфраструктуры платежного рынка – это терминалы, банкоматы, платежная система, платежные карты. Но после войны российские акционеры вынуждены будут продать Альфа-банк, говорила первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

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Наталия Софиенко

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